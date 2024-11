Các chuyến bay đến Bali bị hủy vì núi lửa phun trào

Các chuyến bay của Jetstar, Qantas và Virgin đến và đi từ Bali, Indonesia đã bị hủy sau khi núi Lewotobi Laki-laki phun trào.

Núi lửa phun trào ở Indonesia. Ảnh: ABC News.

Ba hãng hàng không của Australia đã hủy các chuyến bay đến và đi từ Bali sau khi vụ phun trào núi lửa gần hòn đảo nghỉ dưỡng của Indonesia tạo ra đám mây tro bụi nguy hiểm, theo The Guardian.

Việc dừng bay ảnh hưởng đến các chuyến bay của Jetstar, Qantas và Virgin Australia vào ngày 12 và 13/11, khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt.

Tình trạng khẩn cấp bắt đầu vào ngày 10/11 khi núi lửa Lewotobi Laki-laki phun trào, tạo ra cột tro bụi cao tới 9 km. Vụ việc xảy ra ở tỉnh Đông Nusa Tenggara, cách Bali khoảng 500 km, đã giết chết 9 người và khiến hơn 15.000 người dân sống gần miệng núi lửa phải sơ tán.

Người phát ngôn của Cục Khí tượng (BoM) cho biết núi Lewotobi Laki-laki vẫn tiếp tục phun trào trong hai tuần qua.

Theo BoM, gió đông đã mang tro bụi núi lửa đến sân bay Denpasar cũng như không phận phía nam sân bay và dự kiến tấn công Bali, một số vùng phía bắc Australia trong suốt ngày 13/11.

"Tro núi lửa dự kiến di chuyển qua Bali và môi trường biển lân cận về phía nam, bao gồm một số vùng không phận phía bắc Australia cho đến khi tan vào đêm nay. Các chuyến bay đến và đi từ Denpasar, Bali đã bị gián đoạn hôm nay do tro núi lửa hiện tiến gần đến sân bay và không phận Denpasar. Các hãng hàng không và đơn vị điều hành sân bay tiếp tục tiến hành đánh giá rủi ro", cơ quan này cho biết.

Cho đến nay, hai chuyến bay khứ hồi của Qantas đã bị hoãn, một chuyến hôm 12/11 và một chuyến ngày 13/11, dự kiến ​​đi từ Australia đến Denpasar. 10 chuyến bay của Virgin đến và đi từ Indonesia vào ngày 13/11 đã bị hủy, với người phát ngôn nêu lý do là "thời tiết xấu".

"Sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Thời tiết bất lợi do núi lửa ở Indonesia đã khiến Virgin Australia phải hủy tất cả chuyến bay đến và đi từ Denpasar hôm nay (ngày 13/11). Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này gây ra cho hành khách và đội ngũ của chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đảm bảo tất cả hành khách đã đặt dịch vụ đều đến đích an toàn và sớm nhất có thể".

Jetstar cho biết vào ngày 13/11: "Do tro bụi núi lửa từ núi Lewotobi ở Indonesia gây ra, hiện tại không an toàn để khai thác các chuyến bay đến và đi từ Bali".

Tất cả chuyến bay đến và đi từ sân bay Denpasar đều bị hủy cho đến 14h ngày 13/11.

Jetstar cho biết: "Chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ cung cấp thông tin cập nhật về các chuyến bay dự kiến ​​hoạt động sau 14:00 sớm nhất có thể".

Nếu tình hình cải thiện, Jetstar có kế hoạch mở hai chuyến bay giữa Australia và Bali.

Chuyến bay của Qantas dự kiến ​​khởi hành từ sân bay quốc tế Sydney vào khoảng 16h30, trong khi Virgin vẫn có kế hoạch khai thác chuyến bay khởi hành từ Sydney lúc 17h45. Theo trang web của các hãng, Qantas và Virgin Airlines đã hủy tổng cộng 10 chuyến bay vào ngày 12/11.