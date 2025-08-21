Các khối diễu binh, diễu hành luyện tập tại Quảng trường Ba Đình

Không khí náo nhiệt trên vỉa hè trước giờ tổng hợp luyện

Nhiều người lập nhóm đi xem tổng hợp luyện diễu binh, rủ nhau mặc đồng phục, phụ kiện khăn cờ đỏ sao vàng. Họ chuẩn bị đồ ăn, uống để chờ đợi đến giờ G. Một nhóm còn hào hứng "cụng ly" đây khí thế, hô vang khẩu hiệu "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", tạo nên không khí rộn vang, thu hút sự chú ý của người qua đường.