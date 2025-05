Các KOL đang bị vắt kiệt

Nhiều người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đang gặp các vấn đề về sức khỏe, nhưng đây vẫn chưa được coi là một công việc đúng nghĩa.

Những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội mệt mỏi khi phải "sống online" liên tục. Ảnh: @addisonraee.

Jayde Powell (32 tuổi), chiến lược gia truyền thông và người sáng tạo nội dung, đăng một video mỗi ngày lên LinkedIn. Cô từng hợp tác với các thương hiệu lớn như Uber và Delta Airlines, kiếm hơn 50.000 USD chỉ trong 3 tháng đầu năm.

Nhưng phía sau thành công đó là sự mệt mỏi kéo dài vì phải "sống online" liên tục.

"Tôi không nghĩ việc thức dậy và phải kiểm tra điện thoại ngay lập tức là điều bình thường", cô nói.

Powell bắt đầu đeo kính lọc ánh sáng xanh từ năm 2021 vì thường xuyên bị đau đầu do nhìn màn hình quá nhiều. Cô thừa nhận mình nghiện mạng xã hội và cảm thấy lâng lâng như nhận được một liều dopamine (chất dẫn truyền thần kinh gắn liền với cảm giác hưng phấn và phần thưởng) mỗi lần bài đăng được nhiều tương tác.

Nhưng các nghiên cứu chỉ ra sự kích thích liên tục đó khiến não bộ dần “nhờn thuốc”, buộc người dùng phải tìm kiếm nhiều tương tác hơn để duy trì cảm giác thỏa mãn. Từ đó, một vòng lặp nghiện ngập hình thành: liên tục đăng bài, liên tục chờ đợi phản hồi và liên tục khao khát sự công nhận từ cộng đồng mạng.

Không dừng lại ở đó, áp lực duy trì hình ảnh và hiện diện trực tuyến càng khoét sâu thêm sự mệt mỏi.

Bài nghiên cứu The Role of Likes: How Online Feedback Impact Users' Mental Health của Đại học Munich (Đức) cho thấy khi bài đăng nhận về ít hoặc không có phản hồi, người sáng tạo nội dung dễ rơi vào trạng thái tiêu cực, suy giảm lòng tự trọng, thậm chí tăng cảm giác cô đơn.

Các influencer phải duy trì sự có mặt trên nền tảng mạng xã hội mỗi ngày. Ảnh: Freepik.

Powell hiện phải gặp chuyên gia tâm lý hàng tháng để giải tỏa áp lực công việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ khả năng chi trả cho dịch vụ này, bởi nghề sáng tạo nội dung vốn thu nhập bấp bênh.

Shira Lazar, đồng sáng lập dịch vụ tư vấn CreatorCare, nhận định nỗi sợ lớn nhất của người sáng tạo nội dung là "bị lãng quên". "Muốn tồn tại, họ buộc phải đăng tải liên tục, nhưng cái giá phải trả là sự lo âu, trầm cảm, rối loạn ăn uống và tài chính bấp bênh", bà nói.

Amy Kelly, nhà trị liệu kiêm đồng sáng lập Revive, ví mạng xã hội như một “cỗ máy khổng lồ không có chế độ bảo trì”. Các KOL hay influencer dễ dàng ảo tưởng về sự kết nối qua những lượt thả tim, nhưng khi đối mặt với chỉ trích, vết thương tâm lý để lại lại sâu sắc hơn nhiều.

Powell từng bị chê bai ngoại hình nặng nề chỉ vì một bình luận khen ngợi con gái Beyoncé nhảy đẹp. Khi cô tham gia xây dựng cộng đồng phụ nữ da màu trong ngành cần sa, làn sóng công kích còn dữ dội hơn. Nhiều người quy chụp cô cổ vũ cho việc sử dụng ma túy.

Dù có chuyên môn marketing, Powell nhận định nghề influencer vẫn bị coi thường, không được nhìn nhận như công việc thật sự.

Daniel Abas, Chủ tịch Tổ chức Creators Guild of America tại Mỹ, cho rằng xã hội chưa hiểu đúng tầm quan trọng của influencer. “Sự chú ý là tiền bạc. Ai kiểm soát sự chú ý, người đó tạo ra giá trị”, ông nói.