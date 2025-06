Các nhà mốt từng bắt tay với Thùy Tiên giờ ra sao?

Dior đã ẩn/gỡ hình ảnh của Hoa hậu Thùy Tiên lần 2 sau khi cô bị khởi tố, bắt tạm giam. Trong khi đó, Tommy Hilfiger đăng tải bộ hình tiếp thị có sự góp mặt của Hoa hậu Thanh Thủy.

Tommy Hilfiger từng có mối quan hệ hợp tác với Thùy Tiên.

Sau nửa tháng từ ngày Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa dối khách hàng”, các thương hiệu thời trang từng hợp tác với cô có những động thái khác nhau.

Trong khi Dior giữ im lặng sau khi ẩn hình ảnh của nàng hậu, Tommy Hilfiger lại đăng tải bộ hình thời trang hợp tác với Hoa hậu Thanh Thủy. Sau khi xây dựng mối quan hệ với Thùy Tiên, cả 2 nhãn hàng này đều bị chú ý.

Dior lặng im

Ngày 20/5, thương hiệu thời trang cao cấp Dior chính thức ẩn/gỡ hình ảnh của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trên fanpage Facebook chính thức. Đây là lần thứ 2 nhãn hàng có động thái này.

Quyết định trên được đưa ra sau khi hoa hậu này bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa dối khách hàng” tối 19/5. Cô là Friend of the House (Bạn thân thương hiệu) đầu tiên của nhà mốt Dior tại Việt Nam bị bắt tạm giam.

Hình ảnh của Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị ẩn lần thứ 2 trên fanpage của thương hiệu Dior.

Trước đó, ngày 7/4, thương hiệu thời trang nước Pháp lần đầu loại bỏ tên hoa hậu này khỏi một bài đăng Facebook quy tụ dàn sao tham dự show thời trang Thu/Đông 2025.

Động thái này của nhãn hàng được đưa ra sau khi hoa hậu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định “có liên quan” đến vụ án kẹo Kera. Ngày 4/4, Thùy Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh trong 2 tháng, đồng thời bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng vì hành vi không thông báo rõ ràng cho người tiêu dùng về việc được tài trợ khi cung cấp thông tin sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, chỉ sau 15 ngày ẩn khỏi mạng xã hội, hãng đã hiển thị lại hình ảnh của Nguyễn Thúc Thùy Tiên vào ngày 22/4.

Sau hành động ẩn/gỡ hình lần thứ 2, Dior hoàn toàn giữ im lặng. Nhãn hàng này chưa từng chính thức lên tiếng về mối quan hệ với nàng hậu. Do đó, tình trạng bản hợp đồng Friend of the House giữa Thùy Tiên và nhà mốt nước Pháp vẫn là dấu hỏi lớn với công chúng.

Trên thực tế, các nhãn hàng danh tiếng quốc tế thường chỉ công bố chấm dứt mối quan hệ với các Brand Ambassador (Đại sứ thương hiệu). Một số ý kiến cho rằng vị trí mà hoa hậu sinh năm 1998 đảm nhiệm tại Dior không đủ quan trọng, gắn bó để hãng lên tiếng.

Tommy Hilfiger hợp tác với hoa hậu khác

Cuối tháng 5, Tommy Hilfiger đăng tải bộ hình thời trang với sự góp mặt của Hoa hậu Thanh Thủy trên fanpage dành riêng cho thị trường Việt Nam. Cô diện một số sản phẩm tối giản của thương hiệu, quảng cáo cho các thiết kế này.

Hoa hậu Thanh Thủy xuất hiện trong bộ hình thời trang mới của thương hiệu Tommy Hilfiger cho thị trường Việt Nam.

Trước đó, fanpage Tommy Hilfiger Vietnam đã ẩn/gỡ hình ảnh liên quan đến Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên vào ngày 9/4.

Mối quan hệ của nàng hậu và nhà mốt Mỹ có bước tiến đáng chú ý hồi tháng 9/2024. Cụ thể, Thùy Tiên tham dự Tuần lễ thời trang New York Xuân/Hè 2025, xuất hiện tại buổi trình diễn bộ sưu tập mới, đồng thời thực hiện một số bộ hình thời trang cho nhãn hàng này.

Đây cũng là lần đầu tiên cô góp mặt tại Tuần lễ thời trang New York, chụp hình chung với nhiều ngôi sao châu Á ở show thời trang của nhà mốt.

Tuy nhiên, Thùy Tiên không được bổ nhiệm vào vị trí đại diện chính thức nào của thương hiệu Mỹ. Một số ý kiến cho rằng Tommy Hilfiger gặp may khi không trao hình ảnh vào tay hoa hậu trong giai đoạn này.

Giống với Dior, nhãn hàng thời trang Mỹ cũng chọn phương án lặng lẽ cắt đứt mối liên quan với Thùy Tiên, tránh gây thêm ồn ào trong thời điểm nhạy cảm.