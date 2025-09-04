Các quân nhân Nga chia sẻ tâm thư, lời cảm ơn trước khi rời Việt Nam

|
Tại Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Nga là một trong số 4 quốc gia, bên cạnh Trung Quôc, Lào, Campuchia cử đội hình tới tham gia diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình. Hộ tống khối Quốc kỳ Nga là đội tiêu binh danh dự đại diện cho ba quân chủng của Lực lượng Vũ trang Nga: Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân. Ảnh: Thuận Thắng.
Lần đầu tới Việt Nam, các quân nhân Nga ấn tượng bởi sự hiếu khách, thân thiện của người dân Việt Nam. Ngày 3/9, chỉ huy khối quân nhân Nga Anton Mikhailov (32 tuổi) có bài đăng bày tỏ niềm hạnh phúc, khẳng định các quân nhân Nga đã mang về nước không chỉ là quà lưu niệm và những bức ảnh, mà còn là một phần tâm hồn, hơi ấm của người dân Việt Nam. "Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười, lòng tốt, sự hiếu khách của các bạn", anh viết. Ảnh: Phương Lâm.
Maks Galkin, một trong những quân nhân thu hút sự chú ý dịp diễu binh nhờ nụ cười mỉm và vẻ điển trai, cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đáng nhớ ở Việt Nam. Trước khi về nước, anh và đồng đội có những phút giây đi bơi thư giãn tại Hạ Long. Bức ảnh hút tới hơn 16.000 lượt tương tác và nhiều bình luận, chủ yếu từ dân mạng Việt Nam. Ảnh: @_max_galkin.
Anh cũng chia sẻ những bức vẽ nhận được từ người dân địa phương sau sự kiện và bày tỏ sự trân trọng, biết ơn. "Chúng tôi xin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, tấm lòng rộng mở và tình bạn nảy nở không cần lời nói này. Những khoảnh khắc này sẽ còn đọng lại trong chúng tôi rất lâu", anh viết trên trang cá nhân. Ảnh: @_max_galkin.
Check-in với bức ảnh đoàn quân đội Nga sải bước trên Quảng trường Ba Đình, quân nhân có tên tài khoản Instagram Danila Blin chú thích: "Mục tiêu của chuyến đi đã hoàn thành. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ chúng tôi". Kể từ sau bài đăng vào tháng 5/2023, đây mới là lần hiếm hoi quân nhân này cập nhật bài đăng mới trang cá nhân. Ảnh: @danila_blin.
Một quân nhân khác tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên đồng đội trong bữa tiệc chiêu đãi tối 2/9 của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Bữa tiệc do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì. Ảnh: @butcher_4600.
Khoảnh khắc vui vẻ của hai quân nhân Nga tại Hà Nội. Tại sự kiện A80, sự xuất hiện của Lực lượng Vũ trang Nga cũng trở thành chủ đề quan tâm của nhiều dân mạng Việt. Loạt video ghi lại hình ảnh thân thiện, gần gũi của các nam quân nhân liên tục được chia sẻ, thu hút lượng lớn tương tác. Ảnh: @valentin_37_rus.
