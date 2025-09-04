Các quân nhân Nga chia sẻ tâm thư, lời cảm ơn trước khi rời Việt Nam

Lần đầu tới Việt Nam, các quân nhân Nga ấn tượng bởi sự hiếu khách, thân thiện của người dân Việt Nam. Ngày 3/9, chỉ huy khối quân nhân Nga Anton Mikhailov (32 tuổi) có bài đăng bày tỏ niềm hạnh phúc, khẳng định các quân nhân Nga đã mang về nước không chỉ là quà lưu niệm và những bức ảnh, mà còn là một phần tâm hồn, hơi ấm của người dân Việt Nam. "Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười, lòng tốt, sự hiếu khách của các bạn", anh viết. Ảnh: Phương Lâm.