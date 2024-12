Cách kỷ luật trẻ nhỏ mà không cần nói 'không'

1. Khi con đòi ăn đồ ngọt: Tiến sĩ David Walsh, tác giả cuốn sách No: Why Kids of All Ages Need to Hear It and Ways Parents Can Say It, gợi ý khi trẻ đòi đồ ngọt, cha mẹ nên đưa ra một số lựa chọn thay thế lành mạnh hơn, ví dụ như sữa chua. Phụ huynh lưu ý không nên cấm con ăn đồ ngọt bằng việc sử dụng các từ như "xấu", "không lành mạnh", "sâu răng"... vì điều đó có thể khiến con nảy sinh cảm xúc tiêu cực với đồ ăn. Thay vào đó, bạn nên giải thích với con rằng một số loại thực phẩm khác có thể cung cấp nhiều năng lượng hơn kẹo, giúp con suy nghĩ tốt hơn, chạy nhanh hơn...