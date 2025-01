Cách làm bò bít tết đơn giản, chuẩn nhà hàng

Bò bít tết không chỉ là một món ăn giàu dinh dưỡng, mà còn mang đến trải nghiệm ẩm thực tinh tế và sang trọng.

Món bít tết chế biến đơn giản nhưng hương vị thơm ngon. Ảnh: Shutterstock.

Bò bít tết (beef steak) là món ăn biểu tượng của ẩm thực phương Tây, được thực khách trên toàn thế giới yêu thích. Điểm đặc trưng của món ăn này nằm ở miếng thịt bò hảo hạng, thường là phần thịt thăn, thăn lưng hoặc bavette, được chế biến tinh tế để giữ nguyên hương vị tự nhiên cùng độ mềm mọng hoàn hảo.

Điểm đặc biệt của bò bít tết không chỉ nằm ở cách lựa chọn nguyên liệu mà còn ở nghệ thuật chế biến. Quy trình làm ra một đĩa bò bít tết không quá phức tạp nhưng vẫn có thể tôn lên vị ngọt thanh của miếng bò và phần sốt đi kèm.

Dưới đây là công thức làm bò bít tết được Eat This, Not That gợi ý.

Nguyên liệu:

340 gram thịt thăn đã thấm khô

Muối và hạt tiêu (tùy khẩu vị)

1 củ hành tím nhỏ

1/2 thìa canh giấm rượu vang đỏ (có thể thêm nhiều hơn theo khẩu vị)

150 gram cà chua bi

Dầu ăn

70-85 gram phô mai Cheddar

8 gram lá húng quế tươi

3 thìa canh dầu ô liu

Ớt đỏ (tùy khẩu vị)

Các chế biến

Bước 1: Ướp đều muối và hạt tiêu lên toàn bộ miếng thịt bò, sau đó để nghỉ một lúc.

Bước 2: Thái hành tím thành khoanh mỏng, cho vào bát vừa cùng giấm rượu vang đỏ và một nhúm muối lớn. Cắt đôi cà chua bi, thêm vào bát hành và để riêng cho ngấm gia vị.

Bước 3: Làm nóng lò nướng ở nhiệt độ cao, đảm bảo vỉ nướng sạch và được bôi dầu để chống dính. Khi vỉ rất nóng, đặt miếng thịt bò lên và nướng, đậy nắp lại.

Bước 4: Nướng đến khi thịt chuyển màu nâu vàng và có chút cháy xém (khoảng 3–4 phút). Lật mặt còn lại và tiếp tục nướng thêm 2–3 phút để đạt độ tái vừa (nhiệt độ bên trong khoảng 52°C). Lấy thịt ra, đặt lên thớt và để nghỉ để thịt ngấm nước.

Bước 5: Cắt lát mỏng phô mai Cheddar, xé nhỏ những lá húng quế lớn. Thêm cả hai vào hỗn hợp cà chua, cùng với dầu ô liu và ớt bột đỏ. Trộn nhẹ nhàng để các nguyên liệu hòa quyện. Nếm thử và có thể thêm giấm hoặc muối tùy khẩu vị.

Bước 6: Thái thịt bò thành lát mỏng theo thớ, xếp ra đĩa. Múc hỗn hợp cà chua lên trên thịt, rắc thêm hạt tiêu và thưởng thức.