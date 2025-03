Cách làm lê hấp táo đỏ đường phèn thanh nhiệt

Công thức làm lê hấp đường phèn đơn giản, ít nguyên liệu nhưng cũng có tác dụng hỗ trợ cải thiện triệu chứng ho hiệu quả.

Món lê hấp đường phèn rất dễ thực hiện. Ảnh minh hoạ: Cookpad.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ, Trưởng đơn vị Điều trị Ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3), quả lê có vị ngọt, tính mát, hơi chua, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Lê giúp thanh nhiệt, nhuận phế, tiêu đờm, giảm ho, dưỡng huyết, nhuận trường và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý liên quan đến đường hô hấp.

Trong y học cổ truyền, lê là dược liệu phổ biến thường được sử dụng để chữa các bệnh do nhiệt, sốt do bệnh phổi, nhiễm trùng đường hô hấp, viêm họng, viêm khí phế quản… Ngoài ra, loại quả này còn chứa nhiều vitamin C, K, kali, giúp tăng cường sức khỏe và bổ sung dinh dưỡng.

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ chia sẻ cách làm món lê hấp táo đỏ đường phèn, một phương pháp tự nhiên giúp cải thiện triệu chứng ho hiệu quả.

Cách làm lê hấp táo đỏ đường phèn

Nguyên liệu:

1 quả lê

1 quả táo đỏ

2 muỗng canh đường phèn

1/2 củ gừng cắt sợi

Cách thực hiện:

Cắt phần đầu của quả lê để riêng, khoét bỏ phần ruột. Dằm nhỏ phần ruột lê, bỏ hạt rồi cho lại vào lòng quả lê. Cắt nhỏ táo đỏ, gừng cắt sợi, sau đó cho vào trong quả lê cùng 2 muỗng đường phèn. Đậy phần đầu quả lê đã cắt lên trên. Đặt quả lê vào tô và hấp cách thủy trên lửa nhỏ khoảng 30 phút.

Thành phẩm: Món lê hấp có mùi thơm dễ chịu, vị ngọt thanh mát của lê hòa quyện cùng đường phèn, kết hợp chút cay nhẹ của gừng, giúp làm dịu cổ họng và hỗ trợ giảm ho hiệu quả.

Lưu ý khi sử dụng lê hấp đường phèn

Chọn lê tươi, không dập nát hoặc hư hỏng để đảm bảo chất lượng.

Sử dụng đường phèn nguyên chất, không lẫn tạp chất.

Bài thuốc này phù hợp với những người bị ho do cảm lạnh hoặc viêm họng. Nếu ho kéo dài hoặc kèm theo triệu chứng nghiêm trọng, cần thăm khám bác sĩ để có phương pháp điều trị phù hợp.

Lê hấp đường phèn là phương pháp tự nhiên, an toàn, giúp làm dịu cổ họng và cải thiện triệu chứng ho một cách hiệu quả.