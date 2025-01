Cách tốt nhất để rã đông thịt, cá

Sử dụng lò vi sóng, nước lạnh, nước nóng hay tủ mát là những cách rã đông thực phẩm phổ biến mọi người thường áp dụng. Mỗi cách này đều có công dụng và hạn chế riêng.

Rã đông đúng cách sẽ giúp thịt, cá không bị mất chất và sản sinh vi khuẩn. Ảnh minh họa: Medicalnewstoday.

Đông lạnh thịt, cá là cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền và tiết kiệm chi phí đi chợ. Tuy nhiên, việc rã đông thế nào đúng cách rất quan trọng để không làm hỏng và mất chất của thực phẩm. Dưới đây là những cách rã đông thực phẩm mà các bà nội trợ cần biết.

Rã đông trong tủ mát

Theo Eating Well, đây được gọi là cách rã đông chậm trong tủ mát nhưng lại an toàn nhất để ngăn ngừa vi khuẩn, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Để nguyên thực phẩm trong bao bì và đặt vào tủ lạnh trên khay hoặc đĩa có vành để gom nước thịt.

Phải mất 5-6 giờ cho mỗi 0,5 kg thịt hoặc cá để rã đông, tùy thuộc vào độ dày của thịt. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên bỏ thực phẩm từ tủ đông sang tủ mát từ đêm hôm trước nếu muốn nấu vào sáng hôm sau, hoặc lâu hơn với thực phẩm lớn hơn, như cả một con gà.

Rã đông bằng nước lạnh

Đặt các gói thực phẩm đông lạnh có túi bọc vào một chậu lớn chứa nước lạnh. Đây là phương pháp tỉ mỉ vì bạn sẽ phải thay nước sau mỗi 30 phút cho đến khi thực phẩm được rã đông hoàn toàn.

Rã đông bằng lò vi sóng

Theo Health Shots, đây là cách rã đông không đều, thậm chí kích hoạt vi khuẩn phát triển. Bạn chỉ nên sử dụng phương pháp này nếu chắc chắn sẽ nấu chín toàn bộ thực phẩm cần rã đông sau đó. Vì thực phẩm cũng bắt đầu chín khi bạn rã đông bằng lò vi sóng, không nấu chín hoàn toàn sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Quả mọng và trái cây đông lạnh có thể được rã đông bằng lò vi sóng để dùng ngay.

Rã đông bằng nước nóng

Sử dụng nước nóng là cách thậm chí còn nhanh hơn và an toàn hơn để rã đông những miếng thịt nhỏ hơn (dày khoảng 25 mm trở xuống). Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học Thực phẩm đã so sánh các miếng thịt bò được rã đông trong tủ mát cũng như trong nước nóng và phát hiện cả hai phương pháp đều đáp ứng các hướng dẫn của USDA về an toàn thực phẩm và ít ảnh hưởng đến chất lượng thịt.

Cách thực hiện: Đổ đầy một cái bát lớn bằng nước nóng - nhiệt độ mà các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm là khoảng 40 độ C. Cho thực phẩm vào một túi bọc kín để giữ nước bên ngoài. Đặt thực phẩm vào bát và đặt một chiếc đĩa lên trên để giữ cho thực phẩm ngập hoàn toàn. Thực phẩm sẽ rã đông trong khoảng 10 phút.