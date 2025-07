Cái chết gây sốc của 'cô gái vàng' trên du thuyền phục vụ nhà giàu

Nữ tiếp viên người Nam Phi bị sát hại trên du thuyền xa xỉ tại Bahamas, chỉ vài ngày trước sinh nhật 21 tuổi. Nghi phạm là kỹ sư tàu, đang bị tạm giam.

Paige Bell bị sát hại ngay trước sinh nhật lần thứ 21. Ảnh: The New York Post.

Ngày 9/7, The New York Post đưa tin nữ tiếp viên người Nam Phi - Paige Bell (20 tuổi) - được phát hiện đã tử vong trong phòng máy của du thuyền hạng sang tại Bahamas, chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 21.

Nghi phạm là kỹ sư tàu Brigido Munoz, 39 tuổi, mang quốc tịch Mexico, đồng thời là đồng nghiệp của nạn nhân trên du thuyền Far From It. Theo cảnh sát Bahamas, Paige Bell được phát hiện trong tình trạng bán khỏa thân, có nhiều vết thương vùng cổ và tay, cho thấy cô đã cố gắng chống cự trước khi bị sát hại. Cảnh sát nghi ngờ cô đã bị tấn công tình dục trước khi tử vong.

Munoz được phát hiện gần thi thể nạn nhân với các vết thương ở tay - nghi do tự sát không thành - và đã được đưa đi cấp cứu trước khi bị truy tố. Tòa án đã từ chối cho tại ngoại và nghi phạm sẽ bị giam giữ cho đến phiên tòa xét xử sơ bộ vào ngày 20/11 tới.

Du thuyền Far From It, nơi xảy ra vụ việc, có chiều dài gần 45 m, chuyên phục vụ các chuyến hải trình cao cấp dành cho giới thượng lưu, giới nhà giàu với giá thuê khoảng 140.000 USD /tuần. Vào thời điểm xảy ra vụ án, tàu đang neo đậu ngoài khơi đảo Harbour, Bahamas.

Paige Bell, đến từ Johannesburg (Nam Phi), là gương mặt được yêu mến trong giới thủy thủ đoàn của các du thuyền quốc tế. Trên trang gây quỹ GoFundMe do đồng nghiệp lập ra, cô được gọi là “cô gái vàng” với “tinh thần rạng rỡ, tiếng cười lây lan và lòng nhân hậu không giới hạn”.

“Paige không chỉ là đồng nghiệp, cô ấy là gia đình”, một người bạn viết. “Dù là những ngày dài lênh đênh trên biển hay giây phút yên bình dưới bầu trời đầy sao, cô ấy luôn mang lại ánh sáng và sự ấm áp”.

Gia đình Bell cho biết vẫn sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 21 của cô vào ngày 14/7 tới, bằng cách thưởng thức món bánh velvet đỏ - món khoái khẩu của Paige - như một cách tưởng nhớ.

Cảnh sát Bahamas hiện vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của nữ thủy thủ trẻ.