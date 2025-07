Cái kết của nữ giám đốc nhân sự bị bắt quả tang ngoại tình tại concert

Kristin Cabot, giám đốc nhân sự của Astronomer, đã nộp đơn từ chức hôm 24/7, hơn một tuần sau khi cô bị bắt gặp tình tứ cùng CEO Andy Byron trên “kiss cam” tại concert Coldplay.

Kristin Cabot và Andy Byron bị phát hiện ngoại tình ở concert. Ảnh: TikTok.

“Chúng tôi xác nhận Kristin Cabot không còn làm việc tại Astronomer. Cô ấy đã tự nguyện từ chức”, đại diện công ty trụ sở New York cho biết với The New York Post. TMZ là đơn vị đầu tiên đưa tin về việc này.

Byron, người bị phát hiện thân mật với Cabot tại buổi diễn ở Boston, đã buộc phải rời ghế CEO công ty AI này sau khi vụ ngoại tình bị phơi bày trên mạng xã hội và gây bão dư luận.

Cabot gia nhập Astronomer từ tháng 11/2024 với vai trò Chief People Officer (giám đốc nhân sự).

Vụ việc bắt đầu khi màn hình jumbotron tại sân vận động Gillette bất ngờ lia đến cặp đôi, khiến họ hoảng loạn cúi người né tránh. Chris Martin - thủ lĩnh Coldplay - cũng bối rối thốt lên: “Ồ, gì vậy? Hoặc họ đang ngoại tình hoặc họ chỉ quá nhút nhát”.

Khoảnh khắc này lập tức lan truyền, tạo ra hàng nghìn meme và trở thành chủ đề chế giễu khắp mạng xã hội, thậm chí được nhiều người tái hiện lại tại các sự kiện thể thao và online. Đoạn video khác sau đó tiếp tục ghi lại cảnh hai người hôn nhau, ôm ấp và hát cùng nhau trước khi bị lộ mối quan hệ vụng trộm.

Ngay sau bê bối, cả Byron và Cabot - vốn đều đã có gia đình - bị tạm đình chỉ công việc, và Astronomer mở cuộc điều tra nội bộ.

Cabot được cho là vợ của Andrew Cabot - CEO Privateer Rum. Họ sở hữu một ngôi nhà kiểu New England hai tầng, bốn phòng ngủ trị giá 2,2 triệu USD mua hồi tháng 2, theo hồ sơ bất động sản. Trong khi đó, Byron đã kết hôn với Megan Kerrigan Byron và có hai con.

Sau khi Byron từ chức, Pete DeJoy, đồng sáng lập Astronomer, đã được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền. Trên LinkedIn, DeJoy thừa nhận: “Sự chú ý lần này thật khác thường và siêu thực đối với đội ngũ chúng tôi. Dù không ai mong muốn chuyện xảy ra theo cách này, Astronomer giờ đã trở thành cái tên được nhiều người biết đến”.

Anh cũng cho biết công ty sẽ biến khủng hoảng thành cơ hội, đồng thời khẳng định Astronomer luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách, dù là một startup nhỏ trong lĩnh vực dữ liệu và AI.

Hiện cả Byron lẫn Cabot vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

CEO Astronomer bị chiếu cảnh 'vụng trộm' với nhân viên tại concert Những đoạn phim lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội dường như cho thấy CEO của Astronomer, Andy Byron, đang nắm tay tình tứ với giám đốc nhân sự của công ty, Kristin Cabot.