'Cái kết đắng' dành cho nữ giám đốc trốn thuế 37,2 tỷ đồng

Là chủ của 2 doanh nghiệp, năm 2019-2021, Phan Thị Thanh (43 tuổi, ngụ Đà Nẵng) dùng tài khoản cá nhân để thu tiền từ hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện cách ly Covid-19.

TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Thị Thanh (SN 1982, HKTT tại tỉnh Nghệ An, ngụ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng, Phan Thị Thanh là giám đốc của 2 doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Đà Nẵng Thanh (thành lập năm 2016) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thủy Thanh (thành lập năm 2018, vốn điều lệ 20 tỷ đồng ). Các DN này đều hoạt động chuyên về việc thuê các khách sạn để tổ chức dịch vụ lưu trú).

Bị cáo Phan Thị Thanh.

Trong nhiều đợt từ tháng 3 đến tháng 8/2023, Cục Thuế TP Đà Nẵng thanh tra thuế các năm 2019, 2020, 2021 của 2 DN trên, xác định Thanh sử dụng các tài khoản cá nhân để thu tiền từ hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ của 2 DN với hơn 136 tỷ đồng ; không xuất hóa đơn, chứng từ tài chính, bỏ ngoài sổ sách kế toán, khai báo thuế với doanh thu ít hơn để nhằm trốn thuế hơn 37,2 tỷ đồng . Cụ thể, Công ty Thủy Thanh trốn thuế hơn 31,5 tỷ đồng , Công ty Đà Nẵng Thanh hơn 5,6 tỷ đồng .

Từ năm 2019 đến 2021 khi dịch Covid-19 căng thẳng, theo chủ trương của TP Đà Nẵng, Thanh đăng ký các khách sạn do 2 DN trên thuê để làm cơ sở lưu trú (có tính phí) và đón người đến cách ly phòng, chống dịch, thu hộ chi phí vật tư y tế do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng chuyển đến.

Phan Thị Thanh lúc bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam.

Trong hoạt động, ngoài việc dùng các tài khoản của các công ty để giao dịch, Thanh dùng 7 tài khoản cá nhân để thu tiền cung ứng dịch vụ của các các công ty. Để cân đối, bỏ ngoài không kê khai một phần doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ nhằm trốn thuế, khi khách hàng chuyển tiền qua tài khoản của Thanh hoặc các tài khoản của công ty, nhân viên được Thanh chỉ đạo, phân công.

Xác định có dấu hiệu phạm tội, Cục Thuế TP Đà Nẵng chuyển hồ sơ đến Công an TP Đà Nẵng. Qua điều tra và đến tháng 10/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can và và bắt tạm giam Phan Thị Thanh

TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Phan Thị Thanh 5 năm 6 tháng tù về tội “Trốn thuế”; buộc bị cáo cùng 2 công ty liên đới nộp số tiền thuế còn lại.