Cấm 100 tuyến đường phục vụ A80, du khách đi xem diễu binh thế nào?

Gần 100 tuyến đường trung tâm Hà Nội sẽ tạm cấm, hạn chế phương tiện dịp đại lễ A80, Tri Thức - Znews gợi ý một số phương tiện công cộng phù hợp với lịch trình du khách.

Hơn 16.000 chiến sĩ lực lượng vũ trang, hàng trăm trang thiết bị, khí tài hiện đại tổng hợp luyện A80 lần 3 tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội), ngày 13/8. Ảnh: Duy Hiệu.

Chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình, khoảng 100 tuyến đường Hà Nội, tập trung từ vành đai 3 trở vào bị cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện trong nhiều khung giờ từ 21/8 đến 2/9.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham dự sự kiện A80 có thể chọn đi các phương tiện công cộng hoặc đi bộ trên một số tuyến phố địa bàn phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh quảng trường Ba Đình.

Tri Thức - Znews gợi ý một số phương tiện công cộng phù hợp với lịch trình du khách:

Xe buýt là phương tiện được cho là thuận tiện nhất đối với người dân, du khách khi di chuyển đến khu vực xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Đinh Hà.

Xe buýt

Các tuyến xe buýt đi trực tiếp qua khu vực Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm: 09A, 22A, 33, BRT 01, E09, E07, E08, 86, 02, 23, 25 và 32.

Người dân và du khách có thể lựa chọn điểm xuất phát phù hợp để bắt các tuyến buýt này, thuận tiện di chuyển đến khu vực trung tâm trong dịp lễ.

Trong đó, lộ trình một số tuyến buýt thuận tiện nhất:

Tuyến 09A: trạm dừng gần nhất tại đường Điện Biên Phủ, 18A Lê Hồng Phong

Tuyến 22A: trạm dừng gần nhất tại phố Quán Thánh, Nguyễn Biểu, Hoàng Diệu, Trần Phú, Kim Mã.

Tuyến 33: trạm dừng gần nhất tại các tuyến phố Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Trần Phú.

BRT 01: trạm dừng gần nhất Bến xe Kim Mã (cách Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khoảng 1 km).

Tuyến E09: trạm dừng gần nhất tại các phố Nguyễn Thái Học, Hoàng Diệu, Nguyễn Biểu, Quán Thánh.

Tuyến 32: trạm dừng gần nhất tại các phố Điện Biên Phủ, Trần Phú, Kim Mã, Đào Tấn.

Ngoài ra, từ ngày 12/8 đến 5/9, Hà Nội sẽ bố trí 20 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - nơi diễn ra Triển lãm thành tựu kinh tế xã hội, gồm 2 tuyến hiện có (43 và E10) cùng 18 tuyến bổ sung.

Tổng cộng 70 phương tiện được huy động, với gần 900 lượt xe mỗi ngày, chia theo 6 hướng: trung tâm thành phố, phía Đông, Tây, Nam, Bắc và sân bay Nội Bài.

Các tuyến tăng cường sẽ dừng đón trả khách tại 17 điểm đầu cuối cùng nhiều điểm dừng dọc tuyến.

Kế hoạch chia làm 2 giai đoạn: từ 12/8 đến 27/8 triển khai 6 tuyến, sau đó từ 28/8 đến 5/9 vận hành thêm 14 tuyến còn lại, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại cao điểm khi diễn ra các hoạt động chính của triển lãm.

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, giá vé được giữ nguyên theo quy định hiện hành. Phương án có thể được điều chỉnh tùy tình hình thực tế và chỉ đạo của cơ quan quản lý.

Các tuyến metro có thể đưa hành khách đến gần điểm xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Việt Hà.

Đường sắt trên cao

Hà Nội có 2 tuyến đường sắt đô thị đang khai thác là Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội (đến Công viên Thủ Lệ).

Tuyến Cát Linh - Hà Đông bắt đầu từ ga Yên Nghĩa đến ga cuối Cát Linh gần trục đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã, còn tuyến Nhổn - ga Hà Nội có điểm đầu ở Nhổn, kết thúc tại Công viên Thủ Lệ ở đầu đường Kim Mã. Cả hai ga cuối này đều giúp du khách dễ dàng đến khu vực tổ chức diễu binh, diễu hành.

Ngày 19/8, công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) thông báo sẽ kéo dài thời gian hoạt động và tăng chuyến trên tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp đại lễ A80.

Các ngày 21, 24, 27 và 29/8, tàu chạy từ 5h30 đến 24h, giãn cách 6-10 phút, trong khung giờ kéo dài áp dụng giãn cách 10 phút.

Ngày 30/8, thời gian hoạt động 5h-22h, giãn cách 6 phút/chuyến từ 5h-8h và 10 phút/chuyến ở các khung giờ khác.

Ngày 1/9, tàu chạy 5h30-24h, giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến.

Ngày 2/9, tàu hoạt động liên tục từ 0h đến 22h, giãn cách 6 phút/chuyến trong giờ cao điểm (4h30-7h30 và 11h-14h30), 10 phút/chuyến các khung giờ khác. Tàu tạm ngừng từ 3h10 đến 4h30 để phục vụ kỹ thuật.

Những ngày khác, tàu chạy bình thường từ 5h30-22h.

Hà Nội Metro khuyến nghị hành khách chủ động sắp xếp hành trình, theo dõi thông tin trên kênh chính thức và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên để đảm bảo an toàn.