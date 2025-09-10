Cấm giẫm đạp dòng chữ thiêng liêng khi check-in tháp Tam Thắng TP.HCM

UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM) phát lệnh cấm du khách giẫm đạp dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ" khi chụp ảnh cùng tháp Tam Thắng.

Cảnh thi công tháp Tam Thắng ngày 26/8. Ảnh: Hoàng Nhân.

Được khánh thành ngày 2/9, tháp Tam Thắng (thuộc quảng trường Thùy Vân, phường Vũng Tàu, TP.HCM) trở thành công trình du lịch điểm nhấn của địa phương, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, du khách. Trong đó, góc "check-in" từ xa phía Đài tưởng niệm liệt sĩ được giới mê "sống ảo" lựa chọn nhiều.

Tuy nhiên, thay vì đứng tại khu vực bãi cỏ hay khoảng sân trong khuôn viên đài, một số người giẫm đạp lên dòng chữ thiêng liêng "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ", thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của người Việt Nam. Điều này không chỉ tạo hình ảnh xấu mà còn gây náo loạn khu vực tôn nghiêm, nơi cất giữ hơn 75 tro cốt liệt sĩ.

Du khách giẫm đạp dòng chữ thiêng liêng gây bức xúc. Ảnh: UBND phường Vũng Tàu.

Ngoài ra, trải nghiệm của du khách, người dân tại quảng trường Thùy Vân cũng bị gián đoạn bởi nhiều phương tiện giao thông.

Ngày 9/9, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu, cho biết đơn vị yêu cầu UBND phường nghiêm cấm hành vi phản cảm, thiếu tôn nghiêm tại khu vực Đài tưởng niệm trong dịp lễ, Tết và ngày nghỉ cuối tuần. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Đồng thời, phối hợp với chủ đầu tư dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân và công viên bãi Sau nhằm triển khai biện pháp nghiêm cấm mọi phương tiện di chuyển trong công viên (trừ các loại xe phục vụ thi công).

"Đơn vị sẽ tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền bố trí một số điểm giữ xe tạm phục vụ nhân dân", ông Bản cho hay.

Tháp Tam Thắng tại quảng trường Thùy Vân là công trình có tổng vốn đầu tư lên đến 155 tỷ đồng , được thi công trong 75 ngày kể từ thời điểm đóng cọc.

Tháp được kiến tạo để trở thành biểu tượng mới của Vũng Tàu. Công trình gồm 143 trụ, với chiều cao từ 4,55 m đến hơn 34,25 m, được sắp xếp theo cốt cao độ tăng dần hướng về phía biển.

Hình dáng tổng thể của tháp được lấy cảm hứng từ hình ảnh ba đầu mũi thuyền mạnh mẽ, vươn cao giữa không gian rộng lớn, tái hiện câu chuyện lịch sử về ba ngôi làng Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam - những cái tên gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo từ thời vua Gia Long.

Du khách chụp ảnh với tháp Tam Thắng. Ảnh: Kim Huệ.