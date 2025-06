Cảm xúc lẫn lộn của học sinh TP.HCM trước buổi thi lớp 10 đầu tiên

Trước ngày thi lớp 10 đầu tiên, Công an TP.HCM cho biết sẽ phối hợp các hội đồng thi chủ động kiểm tra an ninh, an toàn đối với các trang thiết bị phục vụ kỳ thi; nắm tình hình, rà soát, kiểm tra thông tin của các thí sinh nhằm phòng ngừa, xử lý hành vi thi thuê, thi hộ, việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi.