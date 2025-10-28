Cán bộ câu kết nhân viên bưu điện chiếm đoạt tiền trợ cấp xã hội

Thanh tra tỉnh An Giang đã chỉ ra nhiều sai phạm với số tiền trên 1,44 tỷ đồng trong thực hiện chi trả trợ cấp xã hội trên địa bàn xã Tân Hiệp.

Thanh tra tỉnh An Giang phát hiện có nhiều trường hợp nhận tiền trợ cấp xã hội sai quy định, với tổng số tiền hơn 62 triệu đồng. Đơn cử, Thanh tra phát hiện một trường hợp đang chấp hành hình phạt tù giam vẫn được chi trả tiền trợ cấp; 2 trường hợp được hưởng 2 chế độ trợ cấp xã hội; 1 trường hợp hưởng trợ cấp ở 2 nơi.

Thanh tra tỉnh An Giang còn phát hiện cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội xã Thạnh Đông (giai đoạn năm 2007-2016) cùng Trưởng ấp Kênh 9B (xã Thạnh Đông cũ) và nhân viên bưu điện đã câu kết chiếm đoạt số tiền gần 1,4 tỷ đồng . Theo đó, những người này đã làm hồ sơ khống đối với người hưởng chế độ đã chết hoặc chuyển đi nơi khác, từ đó chiếm đoạt tiền.

UBND xã Tân Hiệp.

Qua làm việc, ông Lê Kỳ Nam, cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội xã Thạnh Đông (giai đoạn năm 2007-2016), thừa nhận chiếm đoạt tiền trợ cấp xã hội 20 trường hợp, với hơn 77,4 triệu đồng. Ông Huỳnh Bảo Dương (nhân viên bưu điện Tân Hiệp (giai đoạn từ tháng 8/2016 đến tháng 4/2022), thừa nhận đã chiếm đoạt tiền trợ cấp xã hội của 23 trường hợp, với số tiền hơn 803,1 triệu đồng. Bà Hồ Thị Bé Tư (vợ ông Dương), cũng thừa nhận chiếm đoạt tiền trợ cấp xã hội của 22 trường hợp, với số tiền hơn 467,8 triệu đồng.

Còn bà Trịnh Thị Thu Giang, Trưởng ấp Kinh 9B (xã Thạnh Đông, giai đoạn từ tháng 11/2021 đến tháng 7/2023), thừa nhận chỉ chiếm đoạt tiền trợ cấp xã hội của 1 trường hợp, với số tiền 18,9 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Giang cho biết tháng 8/2023, bà có lấy sổ lĩnh tiền của 2 trường hợp được hưởng trợ cấp xã hội để vay 17 triệu đồng.

Chánh Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Bưu điện Tân Hiệp có trách nhiệm thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng do nhân viên chiếm đoạt và chi trả không đúng quy định; kiến nghị Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp có trách nhiệm thu hồi nộp ngân sách Nhà nước tổng số tiền gần 115 triệu đồng đã chi sai đối tượng và do ông Lê Kỳ Nam chiếm đoạt.

Thanh tra cũng chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND các xã Tân Hiệp, Thạnh Đông, Tân Hội kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cán bộ, công chức hiện quản lý. Riêng đối với cán bộ, công chức UBND xã Thạnh Đông và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cũ đã nghỉ hưu, thôi việc sẽ do Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp chủ trì xử lý.