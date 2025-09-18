Cận cảnh lâu đài nơi ông Trump được tiếp đón ở Anh

Lý do Triều Tiên 'không quan tâm' lệnh cấm đi lại của ông Trump

0

Phản ứng thờ ơ của ông Kim Jong-un trước lệnh "cấm cửa" công dân 12 nước của ông Trump thể hiện thái độ cứng rắn của nhà lãnh đạo Triều Tiên trong vấn đề ngoại giao với Mỹ.