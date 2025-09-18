Cận cảnh lâu đài nơi ông Trump được tiếp đón ở Anh

|
Trong chuyến viếng thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tại Vương quốc Anh (bắt đầu từ 17/9), Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump được Hoàng gia Anh chiêu đãi bằng quốc yến xa hoa tại đại sảnh St. George bên trong lâu đài Windsor. Ảnh: New York Times.
|
Lâu đài này được xây dựng bởi William the Conqueror từ năm 1070 đến 1086, nằm tại hạt Berkshire (Anh). Công tác quản lý hiện do Royal Collection Trust phụ trách. Ảnh: TVF International.
|
Với diện tích khổng lồ, lâu đài có tới khoảng 1.000 phòng, gồm các phòng nghi lễ và phòng bán nghi lễ, được nhiều đời vua mở rộng, tu sửa qua các giai đoạn lịch sử. Ảnh: EQRoy/Shutterstock.
|
Trong thời gian trị vì, Nữ hoàng Elizabeth II thường dùng nơi đây làm chỗ nghỉ cuối tuần, đây cũng là nơi bà sinh sống trong giai đoạn dịch Covid-19. Bà từng chào đón Tổng thống Trump tại đây vào tháng 7/2019. Ảnh: Windsor Castle.
|
Lâu đài Windsor thường xuyên là địa điểm tổ chức quốc yến khi có các chuyến thăm cấp nhà nước. Nguyên thủ các nước thường di chuyển bằng xe ngựa, duyệt đội danh dự trong sân Quadrangle, sau đó dự tiệc tại St George's Hall - căn phòng có trần nhà khắc huy hiệu của các Hiệp sĩ Garter từ năm 1348. Ảnh: Ian Gavan/PA.
|
Khuôn viên lâu đài còn có Nhà nguyện St George, nơi Hoàng tử Harry và Meghan Markle kết hôn năm 2018. Đây cũng là nơi yên nghỉ của 11 vị vua, trong đó có Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: Windsor Castle.
|
Phòng Tiếp tân lớn (Grand Reception Room) từng là phòng khiêu vũ chính, nay được dùng để tổ chức triển lãm và lễ trao tặng huân chương. Tường và trần phủ vàng rực rỡ khiến căn phòng trở thành điểm nhấn nổi bật. Ảnh: Steve Parsons/PA.
|
Phòng Waterloo được xây dựng theo lệnh vua George IV những năm 1820 nhằm tưởng niệm chiến thắng của quân Anh tại trận Waterloo năm 1815. Hiện đây là không gian tổ chức các sự kiện trọng thể. Ảnh: Alamy.
|
Trần thạch cao hình quạt của tiền sảnh cũng là một điểm gây ấn tượng và thích thú. Được thiết kế cho Vua Charles II bởi Francis Bernasconi, trần thạch cao được trang trí bằng hình ảnh thiên thần và lá cây mang đến không gian trang trọng, sáng tạo. Ảnh: Alamy.
|
State Apartments, được thiết kế từ thời vua Charles II, từng là nơi tiếp các quan chức cấp cao, nay đã mở cửa cho du khách tham quan. Điểm nhấn ở đây là Grand Vestibule, không gian trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật từ bộ sưu tập hoàng gia, trong đó có các bức họa Rubens yêu thích của Thân vương Albert. Ảnh: Alamy.
|
Phòng ngủ của vua (King's Bed Chamber) nổi bật với sắc màu rực rỡ từ giấy dán tường gấm đỏ và chiếc giường do thợ mộc người Pháp Georges Jacob chế tác năm 1855 để đón Hoàng đế Napoleon III. Ảnh: Alamy.
|
Phòng vẽ màu xanh lá (Green Drawing Room) thuộc khu bán nghi lễ, đóng cửa từ sau vụ cháy năm 1992. Nơi đây lưu giữ thảm Axminster quý hiếm, từng được trưng bày tại Triển lãm Thế giới 1851. Ảnh: Alamy.
|
Phòng ngai vàng Garter (Garter Throne Room) là căn phòng đặc biệt, thường gắn liền với các lễ nghi thế kỷ của dòng hiệp sĩ Garter. Chiếc ngai được làm riêng cho lễ đăng quang Nữ hoàng Elizabeth II năm 1953, kèm theo bức chân dung khổ lớn của bà trong bộ lễ phục đăng quang. Ảnh: Alamy.
|
Phòng ăn bên trong lâu đài Windsor cũng chứng kiến không ít sự kiện và nhân vật quan trọng. Nơi đây từng được vua Charles II sử dụng, nổi bật với trần vẽ cảnh tiệc của các vị thần Hy Lạp cùng những bức chạm gỗ tinh xảo. Ảnh: Alamy.
|
Một điểm hút khách khác là "Ngôi nhà búp bê của Nữ hoàng Mary" (Queen Mary’s Dolls’ House) được hoàn thành vào năm 1924. Đây là một phiên bản thu nhỏ tinh xảo của một dinh thự, với thư viện có sách viết tay, 774 tác phẩm nghệ thuật tí hon, điện nước hoạt động đầy đủ. Ảnh: Alamy.
|
Khu đất rộng 13 mẫu Anh bao quanh lâu đài gồm nhiều khu vườn trang trọng, từng là nơi Nữ hoàng Elizabeth II thường cưỡi ngựa dạo chơi. Không chỉ dành cho hoàng gia và các vị khách đặc biệt, lâu đài Windsor còn mở cửa đón công chúng. Giá vé tham quan cho người lớn là 31 euro (khoảng 42 USD) nếu đặt trước. Lịch tham quan chi tiết được công bố trên website của Royal Collection Trust. Ảnh: Steve Mantell/Shutterstock.
