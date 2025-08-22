Cận cảnh quân đội Nga, Lào và Campuchia hợp luyện diễu binh 2/9

Trong quân phục ngay ngắn, hàng ngũ nghiêm trang, các khối quân đội Nga, Lào và Campuchia sải bước trên đường phố Hà Nội, tạo điểm nhấn cho buổi tổng hợp luyện.
|
|
Sau nhiều tháng tập luyện, tối 21/8, các khối Quân đội, Công an, xe cơ giới cùng đoàn quân nhân Liên bang Nga, Lào và Campuchia lần đầu hợp luyện diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình và đường phố Hà Nội, hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Việt Linh.
|
|
Các chiến sĩ Lào giữ nhịp bước chắc chắn, hàng ngũ chỉnh tề, tạo nên hình ảnh trang nghiêm khi đi qua phố phường thủ đô. Sáng 16/8, 110 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào đã vượt hơn 350 km từ thủ đô Viêng Chăn, qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để tới Hà Nội. Ảnh: Nhật Anh.
|
|Sau giờ diễu binh, mồ hôi chảy đẫm gương mặt và vai áo của một chiến sĩ Lào, tuy vậy anh vẫn giữ tác phong kỷ luật. Ảnh: Nhật Anh.
|
|
Khối quân đội Campuchia bước đi trong tư thế trang nghiêm, đội ngũ chỉnh tề, nhịp chân dứt khoát, tạo nên khung cảnh hùng tráng trên quảng trường lịch sử. Sau khi qua lễ đài, các khối quân đội nước ngoài sẽ di chuyển theo bốn tuyến đường đã được bố trí. Ảnh: Việt Linh.
|
|
Các chiến sĩ Campuchia bước đi trong tiếng reo hò của người dân xung quanh. Sự hiện diện của các lực lượng quốc tế không chỉ tạo điểm nhấn cho lễ diễu binh mà còn thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với những quốc gia láng giềng và bạn bè truyền thống. Ảnh: Nhật Anh.
|
|
Trước đó, trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua, lực lượng quân đội Lào và Campuchia đã cùng hiện diện tại Việt Nam, góp mặt trong đội hình diễu binh. Còn vào ngày 9/5, Quân đội nhân dân Việt Nam sải bước trên Quảng trường Đỏ ở Moskva trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ảnh: Việt Linh.
|
|
Người rước cờ với vóc dáng cao nổi bật dẫn đầu đội hình của khối quân đội Nga. Ảnh: Nhật Anh.
|
|Các chiến sĩ Nga với trang phục xanh thẫm, mũ kê-pi nổi bật, bước đi mạnh mẽ trên đường phố thủ đô, thu hút ánh nhìn của người xem. Ảnh: Nhật Anh.
|
|
Không chỉ các khối quân đội nước ngoài, những đoàn Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam khi tiến qua phố cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người dân. Tiếng vỗ tay, hò reo vang dọc hai bên đường tạo nên bầu không khí sôi động, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các chiến sĩ trong buổi hợp luyện. Ảnh: Châu Sa.
6 hormone hạnh phúc
Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.