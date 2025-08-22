Cận cảnh quân đội Nga, Lào và Campuchia hợp luyện diễu binh 2/9

Trước đó, trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua, lực lượng quân đội Lào và Campuchia đã cùng hiện diện tại Việt Nam, góp mặt trong đội hình diễu binh. Còn vào ngày 9/5, Quân đội nhân dân Việt Nam sải bước trên Quảng trường Đỏ ở Moskva trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ảnh: Việt Linh.