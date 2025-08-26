Căn villa 2 tầng dưới biển giá 12.500 USD/đêm của vợ chồng Việt Hương

Ngày 21/8, Việt Hương phát trực tiếp (livesteam) giao lưu với người hâm mộ, chia sẻ về trải nghiệm lưu trú trong căn biệt thự dưới biển thuộc khách sạn Conrad Maldives Rangali Island, gần Maldives. Nữ nghệ sĩ cùng chồng lựa chọn căn biệt thự dưới đáy biển để kỷ niệm ngày cưới. Ảnh: FBNV.

Conrad Maldives Rangali Island nằm trên đảo san hô Alif Dhaal, cách thủ đô Malé của Maldives khoảng 1 giờ đi máy bay và thuyền. Khu nghỉ dưỡng có tổng cộng 151 phòng và biệt thự với đa dạng mức giá, tệp khách từ gia đình đến cặp đôi. Vợ chồng Việt Hương lựa chọn căn The Muraka, biệt thự 2 tầng dưới biển đầu tiên trên thế giới với mức giá niêm yết 50.000 USD /đêm ngay từ khi ra mắt vào năm 2018. Song. con số này chỉ còn 12.500 USD /đêm. Ảnh: FBNV.

Thông tin chính thức từ trang web của đơn vị, chỉ có một căn The Muraka duy nhất tại khu nghỉ dưỡng biệt lập này. Biệt thự có 2 tầng, tầng trên là không gian sinh hoạt, ăn uống nằm giữa bãi biển, được thiết kế theo phong cách Crazy Rich Asians. Bên cạnh đó, khuôn viên villa có 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm với bồn tắm hướng biển và sân thượng có một hồ bơi vô cực. Ảnh: Lute.

Khuôn viên phòng ngủ, phòng khách, nhà ăn tại tầng trên của căn hộ. Ảnh: hiltonstatic.

Tầng 2 bên dưới đại dương sâu khoảng 4,8 m, được thiết kế trong lồng kính cường lực hình vòm acrylic cong 180 độ. Cầu thang xoắn ốc hoặc thang máy giúp khách dễ dàng xuống phòng ngủ. Toàn bộ căn hộ có thể chứa 9 khách. Lưu ý, du khách phải đặt cọc trước 50% để giữ chỗ và 100% vào giai đoạn lễ hội cuối năm từ 21/12 đến 9/1/2026. Ảnh: hiltonstatic.

Mức giá một đêm tại đây rơi vào khoảng 12.500 USD /đêm, chưa bao gồm 17% thuế và phí 12 USD /khách/đêm. Tổng cộng, bạn có thể trả con số lên đến 14.650 USD /đêm. Ảnh: hiltonstatic, Erica Fong/Hong Kong Tatler.

Phòng The Muraka nhìn từ trên cao. Ảnh: hiltonstatic.

