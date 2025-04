Cảnh báo chiêu lừa bán suất học 'chắc chắn đỗ' trường công an

Các đối tượng sử dụng chiêu trò rao bán suất học “chắc chắn đỗ” vào các trường đại học, mạo danh cán bộ tuyển sinh thông báo trúng tuyển, yêu cầu đóng tiền giữ chỗ...

Xuất hiện các chiêu trò lừa đảo tuyển sinh trên mạng xã hội. Ảnh: Shutter Stock.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi cảnh báo lừa đảo tuyển sinh đại học. Cụ thể, theo phản ánh qua Fanpgae Đoàn Thanh niên Công an Hưng Yên, gần đây xuất hiện hàng loạt hội nhóm rao bán suất học “chắc chắn đỗ” vào các trường đại học, đặc biệt là tuyển sinh văn bằng 2 trường công an.

Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định đây là các chiêu trò lừa đảo tuyển sinh trên mạng xã hội.

Ngoài ra, một số hình thức lừa đảo khác xuất hiện trên mạng xã hội và các hội nhóm Internet như giả danh cán bộ tuyển sinh gọi điện thông báo trúng tuyển, yêu cầu đóng tiền giữ chỗ, mạo danh trường đại học hứa "chắc chắn có suất" nếu làm theo hướng dẫn.

Các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển học phí vào tài khoản cá nhân thay vì của nhà trường, sau đó làm giả giấy báo nhập học.

Để nhận biết dấu hiệu lừa đảo, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các chiêu trò, thủ đoạn, lưu ý các dấu hiệu như:

Người gọi liên lạc không chính thống (điện thoại, mạng xã hội) yêu cầu nộp tiền gấp;

Các đối tượng cung cấp tài khoản cá nhân để chuyển tiền;

Đưa ra những hứa hẹn phi lý như “đỗ chắc 100%” dù thí sinh chưa qua xét tuyển chính thức.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Trị) cảnh báo thêm các thủ đoạn như:

Các đối tượng tạo website giả mạo giống website chính thức của trường công an hoặc Bộ Công an để thu tiền “lệ phí xét tuyển”, “đặt cọc giữ chỗ”;

Chạy quảng cáo Facebook, TikTok với nội dung “đề thi chính thức năm 2025”;

Gửi tin nhắn qua Zalo, Messenger với nội dung: “Chị có suất vào ngành”; “Chỉ cần chuyển khoản là giữ được chỗ”; “Có người bên trong lo được 100% đậu”;

Dẫn dụ vào nhóm “Ôn thi Công an uy tín”, sau đó dụ mua khóa học, đề thi, đóng tiền giữ chỗ.

Năm 2025, các trường công an tuyển hơn 2.300 chỉ tiêu đại học (đối tượng là học sinh phổ thông, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng); hệ trung cấp tuyển 300 chỉ tiêu; văn bằng 2 tuyển mới 850 chỉ tiêu (đối tượng là công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học ngoài ngành công an nhân dân).

Theo cơ quan chức năng, tuyển sinh đại học là quá trình minh bạch và công khai, đề thi ngành công an là tài liệu tuyệt mật, nghiêm cấm mua bán. Phụ huynh và thí sinh cần tỉnh táo, chỉ theo dõi thông tin chính thức từ các trường, không có chuyện chạy suất hay đảm bảo đậu 100%.

Thí sinh chỉ đăng ký trực tiếp tại công an cấp xã, không nộp hồ sơ hay lệ phí qua mạng.

Người dân cần cung cấp thông tin cho lực lượng công an nơi gần nhất khi phát hiện các dấu hiệu xấu liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.