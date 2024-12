Cảnh báo cơ thể bất ổn khi bất ngờ thèm những món này

Thèm ăn đá lạnh: Theo Very Well Health, thỉnh thoảng thèm ăn đá thường không có gì đáng lo ngại. Nhưng khi cơn thèm ăn trở nên ám ảnh - cả về thời gian và sức lực dành cho việc suy nghĩ về ăn đá và thực sự làm điều đó - đó là lý do để lo lắng. Điều này có thể cảnh báo hội chứng Pica - tình trạng sức khỏe tâm thần khiến mọi người thèm ăn những thứ không có dinh dưỡng như bụi bẩn, tóc, giấy, nước đá hoặc cát. Ngoài ra, thèm ăn đá còn là dấu hiệu của thiếu máu do thiếu sắt. Nguyên nhân là thiếu sắt khiến cơ thể mệt mỏi. Vì vậy, nhu cầu ăn đá lạnh có thể là cách để giữ tỉnh táo, tăng cường năng lượng. Ảnh: Teethtalkgirl.