Cảnh báo tham gia đầu tư qua 3 sàn lừa đảo 'RichSmart, Topmax, GFS'

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội triệt phá, bóc gỡ ổ nhóm tội phạm dụ dỗ các nạn nhân chiếm đoạt số tiền gần 500 tỷ đồng qua đầu tư ngoại hối, chứng khoán trái phép với phương thức thủ đoạn tinh vi thông qua 3 sàn giao dịch ngoại hối gồm: Sàn GFS (đường link truy cập: https://gfsmarkets.co) và Sàn TOPMAX (đường link truy cập: https://topmax.com); Sàn RICHSMART (đường link truy cập: https://ricsmagroup.com) được kết nối với ứng dụng Meta Trader 4, Mate Trader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.

Dưới vỏ bọc là Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group do Hồ Bích Ngọc (SN: 1996; trú tại: Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đứng tên đại diện pháp luật (Trụ sở: Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội); mặc dù công ty không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính - chứng khoán, nhưng công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Các nhân viên Sale đã chủ động tìm các khách hàng có tiềm năng về tài chính, chủ yếu trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối lớn trên các mạng xã hội Facebook, Telegram,… sau đó tiếp cận, lồng ghép các thông tin sai sự thật để giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh; giới thiệu các “chuyên gia” về giao dịch (thực tế đều không có kiến thức về tài chính) để hướng dẫn, tư vấn, thôi thúc ham muốn đầu tư, kiếm lợi nhuận của khách hàng.

Từ đó, các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ khách hàng đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch nêu trên, chuyển tiền vào các sàn để giao dịch ngoại hối. Chúng đưa các nhận định về thị trường ngoại hối không có kiểm chứng, tư vấn khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao. Khi khách hàng thua lỗ, các đối tượng sẽ củng cố tinh thần, niềm tin cho khách hàng tiếp tục đầu tư tiền để gỡ vốn và kiếm lợi nhuận, cứ như vậy cho đến khi khách hàng không còn khả năng đầu tư, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn ngoại hối, chứng khoán trái phép. Đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.