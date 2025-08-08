Cảnh bay dù lượn qua đền thiêng khiến người Bali tức giận

Đoạn video du khách bay dù lượn gần đền Pura Gunung Payung ở Bali trong lúc diễn ra nghi lễ khiến người dân phẫn nộ, dù nhà chức trách khẳng định đây là "ảo ảnh thị giác".

Pura Gunung Payung là ngôi đền nổi tiếng tại Bali, thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Lucas Tran.

Đoạn video được đăng tải ngày 3/8 cho thấy du khách bay dù lượn gần đền Pura Gunung Payung - ngôi đền Hindu có từ thế kỷ XVI nằm trên vách đá ở làng Kutuh, phía Nam Kuta (Bali, Indonesia), theo SCMP.

Theo tín ngưỡng Hindu của người Bali, việc đứng hoặc bay ở vị trí cao hơn đỉnh ngôi đền, đặc biệt vào thời điểm đang diễn ra nghi lễ, bị xem là hành vi xúc phạm.

Video được cho là quay từ trong khuôn viên đền trong lúc cử hành nghi lễ, lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội và từ nhiều nhà lãnh đạo văn hóa địa phương.

Trong số những người lên tiếng mạnh mẽ có bà Ni Luh Djelantik, Thượng nghị sĩ thuộc Hội đồng Đại diện Khu vực Indonesia (DPD RI) đại diện cho Bali.

"Cần xử phạt các đơn vị tổ chức dù lượn vi phạm sự linh thiêng của đền. Đừng bán rẻ văn hóa vì du lịch", bà viết trên trang cá nhân và tuyên bố sẽ gửi văn bản chính thức đến cảnh sát về vụ việc.

Hình ảnh dù lượn bay gần đền Pura Gunung Payung ở Bali ngày 3/8. Ảnh: Instagram/niluhdjelantik.

Ông Jro Mangku Nyoman Mesir, Trưởng làng truyền thống Kutuh, cho biết các đơn vị dù lượn do làng quản lý đều tuân thủ quy định nghiêm ngặt, cấm bay qua khu vực đền và có biển cảnh báo rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những nhóm vận hành từ bên ngoài, không thuộc quyền kiểm soát của làng.

"Các nhóm dù lượn thuộc làng Kutuh đều tuân thủ quy trình nghiêm ngặt, nhưng một số nhóm bên ngoài khiến việc giám sát không triệt để", ông nói với báo Nusa Bali ngày 5/8.

Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, ông I Wayan Adi Arnawa, Chủ tịch huyện Badung, đã chỉ đạo cơ quan an ninh trật tự vào cuộc điều tra vụ việc và xác minh có hay không việc vi phạm quy định địa phương.

Sau khi xem lại đoạn video và làm việc với các đơn vị tổ chức dù lượn, ông khẳng định các phi công đã tuân thủ đúng quy định bay và không hề vượt qua khu vực đền.

"Đường bay hoàn toàn nằm trong lộ trình cho phép. Có thể video khiến người xem hiểu nhầm, nhưng thực tế khác xa. Chúng tôi không cấm toàn bộ hoạt động, nhưng sẽ siết chặt quy định về bán kính bay", ông nói.

Ông giải thích thêm video được quay từ khuôn viên đền khiến hình ảnh "có vẻ như dù bay thẳng qua khu vực linh thiêng", nhưng thực chất chỉ là ảo ảnh thị giác do góc quay. Kiểm tra thực địa cho thấy người bay đã duy trì khoảng cách an toàn và nằm ngoài vùng không phận cấm của đền.

Du khách đến Sân bay Quốc tế I Gusti Ngurah Rai tại Badung, Bali, năm 2022. Ảnh: Reuters.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Bali đẩy mạnh nỗ lực ngăn chặn các hành vi thiếu tôn trọng văn hóa và tín ngưỡng của du khách tại các điểm tôn giáo. Trong những năm gần đây, không ít khách nước ngoài bị người địa phương chỉ trích vì mặc không phù hợp khi vào đền, phớt lờ biển báo trong lúc hành lễ.