Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Cảnh chèn cửa chống bão tại khách sạn Quảng Ninh

  • Thứ tư, 24/9/2025 15:00 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Một số khách sạn ở khu du lịch Bãi Cháy thu dọn đồ đạc và chèn chống cửa kính trước khi bão Ragasa đổ bộ vào đất liền khu vực tỉnh Quảng Ninh.

Khu du lịch Bãi Cháy vắng vẻ trước khi bão số 9 đổ bộ Một số khách sạn ở khu du lịch Bãi Cháy đã thu dọn đồ đạc và chèn chống cửa kính trước khi bão Ragasa (cơn bão số 9) đổ bộ.
sieu bao Ragasa anh 1

Sáng 24/9, bão Ragasa (cơn bão số 9) được dự báo hướng về Quảng Ninh - Hải Phòng. Khu vực chịu ảnh hưởng bao gồm toàn bộ tỉnh Quảng Ninh và Bắc vịnh Bắc Bộ, phía Đông Bắc Bộ, trong đó có khu du lịch Bãi Cháy.
sieu bao Ragasa anh 2

Ghi nhận của báo Tiền Phong, nhiều khách sạn tại khu du lịch Bãi Cháy bắt đầu phương án phòng chống bão số 9.
sieu bao Ragasa anh 3sieu bao Ragasa anh 4

Tại khách sạn The Watson (đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy), các nhân viên gia cố quầy bar tại tầng 25 bằng các bao cát nặng.

sieu bao Ragasa anh 5

sieu bao Ragasa anh 6sieu bao Ragasa anh 7

Toàn bộ cây xanh cũng được buộc lại để tránh bị gió quật.

sieu bao Ragasa anh 8sieu bao Ragasa anh 9sieu bao Ragasa anh 10sieu bao Ragasa anh 11

Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc khách sạn, cho biết cơ sở có hơn 200 phòng nghỉ, cùng quầy bar, bể bơi trên tầng 25. Khi nghe thông tin về hướng đi của bão số 9, đơn vị đã chủ động lên phương án phòng chống bão để đảm bảo tài sản và an toàn cho nhân viên, khách lưu trú.

sieu bao Ragasa anh 12sieu bao Ragasa anh 13sieu bao Ragasa anh 14sieu bao Ragasa anh 15

"Cơn bão Yagi năm ngoái, chúng tôi chèn chống cẩn thận tại các tầng cao nên giảm được thiệt hại ở mức thấp nhất. Dự báo cơn bão lần này mang theo sức tàn phá lớn nên chúng tôi dùng giác hút kính và sàn nhà sau đó chèn gỗ để tránh gió giật làm vỡ kính", ông Sơn nói.

sieu bao Ragasa anh 16

Một số khách sạn trên địa bàn phường Bãi Cháy cũng gấp rút dọn dẹp đồ đạc, bàn ghế bên ngoài trước khi bão đổ bộ.

sieu bao Ragasa anh 17

sieu bao Ragasa anh 18sieu bao Ragasa anh 19

Các nhân viên dùng dây cáp níu nhà tôn chứa xe để tránh bị gió lùa làm tốc mái.

sieu bao Ragasa anh 20

Đến trưa 24/9, Quảng Ninh bắt đầu có gió.
sieu bao Ragasa anh 21

Công tác phòng chống bão vẫn đang được thực hiện để giảm thiểu tối đa thiệt hại.
sieu bao Ragasa anh 22

Lực lượng chức năng thông báo cấm biển từ trưa nay, hơn 500 tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long đã tìm chỗ tránh trú bão.
sieu bao Ragasa anh 23

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với tinh thần quyết liệt, từ sớm, từ xa, đặt mục tiêu tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Ngành du lịch kích hoạt ứng phó ở mức cao nhất trước siêu bão Ragasa

Siêu bão Ragasa với sức gió giật trên cấp 17 đang tiến vào Biển Đông. Ngành du lịch được chỉ đạo triển khai kịch bản ứng phó cao nhất, hạn chế rủi ro cho khách du lịch.

14:54 22/9/2025

Sân bay Hong Kong đóng cửa lâu nhất lịch sử vì bão Ragasa

Trong khi sân bay Hong Kong đóng cửa 36 tiếng, Philippines tạm dừng các tour du lịch và đóng cửa điểm tham quan trước sự đe dọa từ siêu bão Ragasa.

11:05 22/9/2025

Bão số 10 hình thành, 'khả năng đổ bộ vào miền Trung'

Trong khi siêu bão Ragasa suy yếu, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão Bualoi, dự kiến đi vào Biển Đông ngày 26/9 và trở thành bão số 10 năm nay.

15 giờ trước

https://tienphong.vn/khach-san-khu-du-lich-o-quang-ninh-chen-cua-chong-bao-post1780867.tpo?fbclid=IwY2xjawNAfRxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE0UXFRWlBPT21yUzM0bWxKAR6UCB7jsWvI1O4_EteEmPBsil0q2_u1IwukcrRGKxr-thIbGC4rtBdMYEDuNA_aem_rnT3R8-sto-imVHxJ0TJ-w

Quốc Nam/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

siêu bão Ragasa bão số 9 bão Ragasa siêu bão Ragasa Ragasa khu du lịch Bãi Cháy Quảng Ninh chèn cửa chống bão chống bão du lịch Quảng Ninh du lịch

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý