Cảnh chèn cửa chống bão tại khách sạn Quảng Ninh

Sáng 24/9, bão Ragasa (cơn bão số 9) được dự báo hướng về Quảng Ninh - Hải Phòng. Khu vực chịu ảnh hưởng bao gồm toàn bộ tỉnh Quảng Ninh và Bắc vịnh Bắc Bộ, phía Đông Bắc Bộ, trong đó có khu du lịch Bãi Cháy.

Ghi nhận của báo Tiền Phong, nhiều khách sạn tại khu du lịch Bãi Cháy bắt đầu phương án phòng chống bão số 9.

Tại khách sạn The Watson (đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy), các nhân viên gia cố quầy bar tại tầng 25 bằng các bao cát nặng.

Toàn bộ cây xanh cũng được buộc lại để tránh bị gió quật.

Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc khách sạn, cho biết cơ sở có hơn 200 phòng nghỉ, cùng quầy bar, bể bơi trên tầng 25. Khi nghe thông tin về hướng đi của bão số 9, đơn vị đã chủ động lên phương án phòng chống bão để đảm bảo tài sản và an toàn cho nhân viên, khách lưu trú.

"Cơn bão Yagi năm ngoái, chúng tôi chèn chống cẩn thận tại các tầng cao nên giảm được thiệt hại ở mức thấp nhất. Dự báo cơn bão lần này mang theo sức tàn phá lớn nên chúng tôi dùng giác hút kính và sàn nhà sau đó chèn gỗ để tránh gió giật làm vỡ kính", ông Sơn nói.

Một số khách sạn trên địa bàn phường Bãi Cháy cũng gấp rút dọn dẹp đồ đạc, bàn ghế bên ngoài trước khi bão đổ bộ.

Các nhân viên dùng dây cáp níu nhà tôn chứa xe để tránh bị gió lùa làm tốc mái.

Công tác phòng chống bão vẫn đang được thực hiện để giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Lực lượng chức năng thông báo cấm biển từ trưa nay, hơn 500 tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long đã tìm chỗ tránh trú bão.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với tinh thần quyết liệt, từ sớm, từ xa, đặt mục tiêu tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thấp nhất thiệt hại về tài sản.

