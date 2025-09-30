Cảnh mắc kẹt của nhiều du khách tại Sa Pa, Tà Xùa trong mưa lũ

Mưa lớn sau bão số 10 (Bualoi) gây sạt lở khiến nhiều du khách mắc kẹt ở Sa Pa. Họ phải lưu trú khẩn cấp tại khách sạn, lo lắng vì lịch trình bị đảo lộn.

Lũ cuồn cuộn như thác chảy qua bản du lịch ở Sa Pa Nước lũ cuồn cuộn chảy qua thác Tiên Sa ở bản Cát Cát (Sa Pa, Lào Cai), mang theo lượng lớn bùn đất đục ngầu, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Chiều 29/9, Phan Nguyễn, 25 tuổi, hướng dẫn viên ở Sa Pa, dẫn một cặp vợ chồng Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc) tham quan bản Cát Cát (phường Sa Pa, Lào Cai). Đường xuống bản ban đầu thuận lợi, nhưng càng đi sâu, nước bất ngờ dâng cao, chảy cuồn cuộn.

"Mưa rất to, lũ dữ dội, tận mắt chứng kiến thực sự kinh hồn bạt vía", Nguyễn kể với Tri Thức - Znews.

Anh buộc đề nghị khách lựa chọn: quay về hoặc tìm đường khác. Người vợ lập tức đồng ý vì lo sợ, trong khi chồng vẫn muốn nán lại chụp thêm ảnh. Cuối cùng, Nguyễn quyết định đưa cả hai trở về trung tâm Sa Pa ngay trong đêm.

Trên đường rời bản, đất đá bất ngờ sạt lở ngay trước mặt khiến cả nhóm thót tim. Đến khoảng 18h, họ mới về tới trung tâm Sa Pa an toàn.

Nước lũ cuồn cuộn chảy qua bản Cát Cát, chiều 29/9. Ảnh: Phan Nguyễn.

Khách sạn Sa Pa đón khách ở miễn phí trong mưa lũ

Tối cùng ngày, một đoàn 17 khách Đài Loan (Trung Quốc) mắc kẹt tại Trung Chải, trên tuyến Lào Cai - Sa Pa. Do mưa lớn, giao thông tắc nghẽn, không thể di chuyển suốt 5 giờ.

Chính quyền xã Tả Phìn kịp thời hỗ trợ, cung cấp bữa ăn tạm và bố trí chỗ nghỉ cho nhóm khách tại trường học. Sáng 30/9, địa phương tiếp tục tiếp tế lương thực cho đoàn.

"Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp du khách nào bị thương nặng. Hoạt động du lịch tại Lào Cai vẫn an toàn nhờ công tác phòng chống và hỗ trợ kịp thời", ông Trần Sơn Bình, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, nói với Tri Thức - Znews.

Đoàn khách Đài Loan (Trung Quốc) được hỗ trợ nơi ăn, nghỉ trong đêm 29/9. Ảnh: Xã Tả Phìn.

Tại khách sạn Sunny trên đường Điện Biên Phủ (phường Sa Pa), bà Hồng Nhung, chủ khách sạn, cho biết tối 29/9 vừa có đoàn 100 khách trả phòng nên cơ sở này gần như trống.

Nhìn thấy nhiều du khách trong và ngoài nước bị mắc kẹt, không có chỗ ở, bà quyết định mở cửa miễn phí, cho khách dùng bếp nấu nướng, chuẩn bị thêm đồ ăn nhẹ. Đa số là khách mới trả phòng ở nơi khác, chưa thể đi tiếp do đường sá hư hỏng, được các nhà xe đưa đến khách sạn của bà Nhung.

Từ chiều 29 đến sáng 30/9, cơ sở lưu trú này đã đón khoảng 15 khách quốc tế. Một số gia đình Việt đi xe riêng vẫn còn ở lại, chờ đường thông mới có thể rời thị trấn.

Trưa 30/9, chủ khách sạn cùng nhân viên và người nhà nấu cơm, ngồi ăn chung với những du khách mắc kẹt.

"Khách sạn sẽ hỗ trợ miễn phí cho đến khi giao thông được kết nối, các nhà xe quay lại đón khách. Trưa nay mưa đã ngớt, nhưng đường sá vẫn bị sạt lở, rất khó di chuyển", bà nói.

Bà Nhung nấu cơm mời du khách mắc kẹt cùng ăn trưa. Ảnh: Hồng Nhung.

Ông Tô Bá Hiếu, chủ khách sạn Legend Home, cho biết ngày 29/9 cũng đã hỗ trợ 4 du khách quốc tế bị mắc kẹt do ảnh hưởng của mưa bão và sạt lở. Khách không quá lo lắng chuyện ăn ở, nhưng đặc biệt bận tâm vì lỡ lịch trình đã định sẵn.

"Có du khách sáng 1/10 phải bay về nước, nhưng đến chiều nay vẫn đang trú tại khách sạn", ông Hiếu nói.

Với những người ở lại, cơ sở lưu trú bố trí chỗ nghỉ và bữa sáng miễn phí. Hiện khách sạn còn 5 phòng khu nhà sàn, sẵn sàng đón du khách mắc kẹt trong hoàn lưu bão. Thời điểm này, gần như toàn bộ khách đặt phòng trước đều chủ động hủy, khách sạn linh hoạt hoàn cọc để họ yên tâm chờ ngày Sa Pa an toàn trở lại.

Tà Xùa hỗ trợ khách mắc kẹt

Cách đó hơn 200 km, tại Tà Xùa (Bắc Yên, Sơn La), ngày 29/9 thời tiết chuyển xấu, gió mạnh, mưa lớn khiến du khách không thể di chuyển. Nhiều cơ sở lưu trú ở đây đồng loạt ra thông báo hỗ trợ khách bị mắc kẹt.

Đại diện May Home Tà Xùa cho biết đơn vị đã đón hơn 30 du khách trú lại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 trong ngày 30/9.

Khách sạn ở Sa Pa, homestay ở Tà Xùa mở cửa đón khách bị mắc kẹt vì sạt lở. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Homestay sắp xếp chỗ ở, cung cấp bữa ăn theo tiêu chuẩn nhân viên. Với những khách có nhu cầu ăn uống phong phú hơn, họ tự chi trả. Đến tối cùng ngày, khi thời tiết dịu lại, giao thông được kết nối, lực lượng chức năng phối hợp cùng cơ sở lưu trú bố trí xe đưa du khách về đồng bằng.

Đại diện cơ sở khuyến cáo khách dời hoặc hủy chuyến trong những ngày mưa bão. Du khách đến Tà Xùa dịp này phần lớn là người Việt, có kinh nghiệm đi phượt, thường tìm hiểu kỹ cung đường. Nhờ đó, khoảng 60-70% khách đã chủ động dời lịch, chỉ một số ít từ xa, có vé máy bay hoặc lịch trình cố định, mới tiếp tục hành trình.

"Chúng tôi cố gắng hỗ trợ trong khả năng, vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo sự thoải mái cho khách. Mưa bão là yếu tố bất khả kháng, nhưng chuẩn bị kỹ lưỡng thì hành trình vẫn có thể an toàn", đại diện homestay nói.