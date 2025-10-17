Cảnh ngặt nghèo của du lịch Campuchia

Từng là điểm đến rẻ, đẹp và gần, Campuchia giờ đây khiến du khách châu Á - Thái Bình Dương dè chừng sau hàng loạt vụ lừa đảo, bắt cóc và cảnh báo an ninh.

Đẹp, rẻ, gần là những gì du khách khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhắc về Campuchia. Trên thực tế, năm 2024, quốc gia này đón khoảng 6,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước, vượt mốc trước đại dịch.

Nửa đầu năm nay, đất nước chùa tháp cũng đón 3,36 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,2% so với cùng kỳ, trong đó khách Trung Quốc tăng trưởng đến 50,7%.

Nhưng bức tranh tươi sáng đó nhanh chóng thay đổi từ nửa cuối năm.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á NĂM 2024 Nguồn: Cục Du lịch các quốc gia Nhãn Malaysia Thái Lan Việt Nam Singapore Indonesia Campuchia Philippines

Triệu lượt khách 38 35.54 17.6 16.5 13.9 6.7 5.95

Chuyện gì đang xảy ra với ngành du lịch Campuchia?

Từ tháng 7, tổng lượt khách quốc tế đến Campuchia bắt đầu giảm rõ rệt, ước đón 347.492 lượt khách (giảm 16 % so với tháng 6).

Tháng 8, Campuchia đón 338.351 lượt khách quốc tế, giảm 38,4% so với cùng kỳ 2024.

Danh xưng “thiên đường du lịch giá rẻ” với di tích Ankor Wat không thể giúp Campuchia che đậy các sự vụ liên quan đến tội phạm mạng, lừa đảo và bắt cóc người nước ngoài.

Đỉnh điểm, vụ án du khách Hàn Quốc 22 tuổi bị 3 nghi phạm Trung Quốc bắt cóc và sát hại khi đi du lịch tại Campuchia được phát hiện hồi đầu tháng 10 gây rúng động dư luận. Theo trang CamNess, vụ việc khiến cộng đồng người Hàn tại Campuchia và du khách Hàn Quốc sắp đến Campuchia trở nên cảnh giác cao độ.

Ngày 10/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun triệu Đại sứ Campuchia Khuon Phon Rattanak để bày tỏ quan ngại về tình trạng lừa đảo việc làm và giam giữ công dân Hàn Quốc tại Campuchia, đồng thời kêu gọi nước này có biện pháp mạnh mẽ hơn. Hàn Quốc sau đó ban hành khuyến cáo du lịch đến Phnom Penh và đưa tin điều tra về các khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia trên kênh KBS.

Campuchia đón lượng khách quốc tế tăng trưởng kỷ lục trong năm 2024, đạt 6,7 triệu lượt khách. Ảnh: PCI International.

Ngoài ra, xung đột biên giới và căng thẳng chính trị giữa Campuchia và Thái Lan khiến chính phủ Thái Lan ban hành cảnh báo du lịch, áp dụng các biện pháp hạn chế, đóng nhiều cửa khẩu biên giới khiến việc di chuyển qua biên giới, du lịch bằng đường bộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo Thai Newsroom, sự quay lưng của khách Thái chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự khốn khó của ngành du lịch Campuchia. Thái Lan từng là nguồn thu nhập chính của ngành, giờ đây tụt xuống vị trí thứ ba sau khi giảm gần 200.000 lượt khách trong tháng 8.

Những căng thẳng dọc biên giới Campuchia - Thái Lan cũng khiến nhiều quốc gia đưa ra khuyến cáo an toàn cho công dân.

Mỹ duy trì cảnh báo du lịch cấp độ 2 - “Tăng cường cảnh giác”, khuyến cáo không đến khu vực trong phạm vi 50 km tính từ biên giới và nêu rõ các nơi cần thận trọng đường phố Phnom Penh, các tỉnh Battambang, Banteay Meanchey, Pursat, Siem Reap, Pailin và Kampong Thom.

Thị trường Lượt khách 6 tháng đầu năm Tỷ lệ so với cùng kỳ 2024 Lượt khách tháng 8 Tỷ lệ so với cùng kỳ 2024 Trung Quốc 586.771 +50,7% 97.456 +30,2% Thái Lan 928.027 -2,8% 16.137 -15,5% Việt Nam 619.300 -3,2% 93.857 -91,6 %

Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cũng khuyến nghị công dân tránh các khu vực gần biên giới Campuchia - Thái Lan, trong khi Australia và Anh đều đưa ra khuyến cáo "không nên đến" hoặc "cân nhắc kỹ" đối với một số khu vực không an toàn ở Campuchia.

Bức tranh từng tươi sáng

Theo Bộ Du lịch Campuchia, khách quốc tế đến quốc gia này chủ yếu từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chiếm tới 85% tổng lượng khách năm 2024. Trong đó Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc là ba thị trường lớn nhất, chiếm lần lượt 32%, 20% và 12,7% tổng lượng khách. Các thị trường còn lại góp mặt trong top 10 là Lào, Mỹ, Hàn Quốc, Indonesia, Pháp, Anh và Nhật Bản.

Trong năm 2025, Campuchia đặt mục tiêu đón 7,2-7,5 triệu lượt khách quốc tế. Dù dự báo lượng khách quốc tế năm 2025 có xu hướng giảm, Bộ trưởng Du lịch Huot Hak vẫn nhìn thấy tín hiệu tích cực từ thị trường Trung Quốc đầy tiềm năng, nhất là trong bối cảnh du lịch Thái Lan đang chững lại vì đồng baht tăng giá, lo ngại an toàn và cạnh tranh ngày càng gay gắt trong khu vực.

Du khách Việt Nam Nguyễn Hoàng Bảo trong hình ảnh tại Campuchia. Anh cho biết đã du lịch đất nước này hơn 10 lần. Ảnh: NVCC.

Để hút khách từ thị trường Trung Quốc, Campuchia giảm phí thị thực xuống còn 30 USD cho khách du lịch và 35 USD cho khách doanh nhân. Chính phủ Campuchia tiếp tục đầu tư 2 triệu USD để cải thiện hạ tầng, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh điểm đến, đồng thời mở rộng hợp tác với các quốc gia châu Âu và Đông Nam Á nhằm đa dạng hóa thị trường.

Ở chiều khách xuất ngoại (outbound), trong bối cảnh xung đột biên giới với Thái Lan, lượng du khách Campuchia đến Việt Nam lại tăng mạnh. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đón 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khách đến từ Campuchia tăng tới 54,4%, đạt 401.000 lượt, đưa quốc gia này vươn lên vị trí thứ 6 trong top 10 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam.