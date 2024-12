Cảnh sát Thái Lan thồ du khách say xỉn về khách sạn

Cảnh sát phải mượn chiếc xe đẩy 2 bánh, đẩy 2 nữ du khách say khướt về khách sạn, đưa họ lên giường, đắp chăn chu đáo rồi mới yên tâm rời đi.

Trung sĩ Saneg Jualaong đưa một du khách Đức và một du khách Australia trở về khách sạn của họ bằng xe đẩy 2 bánh. Ảnh: Asia Pacific Press.

Hai khách du lịch người Đức và Australia, 23 tuổi và 19 tuổi, mặc bikini, được cho là đã bất tỉnh do say rượu sau khi tiệc tùng tại quán bar ở đảo Koh Phi Phi, tỉnh Krabi (Thái Lan) vào ngày 29/11, theo Telegraph.

Dù được mọi người xung quanh đánh thức, 2 cô gái này vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lo sợ cho an toàn của 2 du khách, trung sĩ Saneg Jualaong thuộc đồn cảnh sát Koh Phi Phi đã đích thân đưa 2 người về khách sạn bằng xe đẩy hàng.

Đại tá Surasak Jaidee, Cảnh sát Trưởng đồn cảnh sát Koh Phi Phi, cho biết họ tận dụng chiếc xe đẩy bởi tất cả các tuyến đường đều dành cho người đi bộ và có thể nguy hiểm nếu chở người say trên xe máy.

Surasak Jaidee cho biết thêm ông đã hỏi mượn chiếc xe đẩy 2 bánh từ một cửa hàng gần đó để đưa các cô gái về khách sạn của họ. Suốt chặng đường, cả 2 đều không hề tỉnh lại. Tới nơi, bạn bè đỡ bộ đôi lên giường, còn ông Jualaong đắp chăn cho họ.

Vì tất cả các tuyến đường về khách sạn đều dành cho người đi bộ, các sĩ quan cảnh sát chỉ còn cách mượn xe đẩy để đưa 2 cô gái về khách sạn. Ảnh: Asia Pacific Press.

Sau khi đưa 2 cô gái trẻ về khách sạn an toàn, trung sĩ Saneg Jualaong nói: "Tôi cũng có con gái lớn tầm tuổi như này và hiểu được cảm giác của bố mẹ sẽ lo lắng cho con nhiều như thế nào. Tôi nghĩ đến bố mẹ họ ở nhà. Cả hai đều quá say, không thể nói chuyện hay đứng dậy. Trong tình trạng đó, họ có thể gặp tai nạn như rơi xuống biển hoặc té cầu thang. Tôi phải đảm bảo rằng họ đã trở về giường an toàn".

Đảo Koh Phi Phi nổi tiếng với quang cảnh tuyệt đẹp và cuộc sống về đêm sôi động. Người dân điểm du lịch này không còn xa lạ với những vụ việc du khách say xỉn như vậy.

Cảnh sát trưởng Surasak Jaidee thừa nhận đây không phải là trường hợp đầu tiên, các sĩ quan thường xuyên hỗ trợ khách du lịch vui chơi quá chén tại đây.

Không chỉ đảo Koh Phi Phi, nhiều điểm du lịch khác ở Thái Lan vẫn thường xuất hiện những trường hợp say xỉn, mất trật tự và gặp rắc rối trên đường phố. Chẳng hạn vào tháng 11, một du khách người Anh xảy ra xô xát với người dân địa phương khi họ đề nghị anh trở về khách sạn.

Đảo Koh Phi Phi (hoặc quần đảo Phi Phi) là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất của Thái Lan, thuộc tỉnh Krabi, nằm ở phía nam nước này. Quần đảo nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, bao gồm biển xanh ngọc, bãi cát trắng và những vách đá vôi kỳ vĩ.