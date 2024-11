Người Thái quay lưng với cà phê 'sang chảnh'

Thay vì cà phê cao cấp, thị trường đồ uống giá dưới 100 bath đang trở nên sôi động tại Thái Lan. Chính quyền cho rằng suy thoái kinh tế khiến sức mua bị thu hẹp.

Thực khách check-in tại Glig Cafe, một quán cà phê nổi tiếng tsij Bangkok. Ảnh: @iamrheabue.

Người dân Thái Lan không còn chi nhiều tiền cho cà phê bởi cuộc khủng khoảng kinh tế đang diễn ra nghiêm trọng tại đất này. Ngoài ra, nhiều người cho rằng hương vị của những tách cà phê có giá hơn 100 bath không xứng với số tiền họ bỏ ra, theo Thaiger.

Ngày 26/11, Korn Sanguankeaw, Phó chủ tịch Hiệp hội cà phê đặc sản Thái Lan, cho biết người Thái đang chuyển sang đồ uống rẻ hơn. Các quán cung cấp loại đồ uống giá rẻ đang cho thấy sự tăng trưởng bùng nổ 60-100%.

Green Mermaid, chuỗi cà phê cao cấp tại Thái Lan, đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn do doanh số bán hàng sụt giảm. Chủ cửa hàng thừa nhận hiện các loại cà phê, đồ uống phân khúc giá rẻ dưới 100 baht/ly đang rất sôi động. Đối với loại cà phê cao cấp hơn, khách hàng cho biết thỉnh thoảng thưởng thức một lần là đủ.

Dữ liệu từ nền tảng giao hàng của Grab cho thấy chi tiêu cho mỗi đơn hàng cà phê đã giảm từ 250 baht xuống 100-150 baht, theo Bangkok Biznews.

"Người tiêu dùng đang lựa chọn các sản phẩm thay thế như sinh tố hoặc socola Dubai", Korn Sanguankeaw nói.

1:2 Coffee tại Thái Lan làm ăn phát đạt nhờ chọn mô hình kinh doanh đồ uống giá rẻ. Ảnh: 1:2 Coffee Company.

Ngành công nghiệp cà phê Thái Lan đang phải đối mặt với nhiều rào cản hơn bởi nguyên liệu đầu vào đắt đỏ khiến giá thành phẩm đội lên cao. Korn nhấn mạnh mức tăng đáng kinh ngạc 74,3% của giá hạt cà phê toàn cầu do biến đổi khí hậu, năng suất cây trồng kém và thuế nhập khẩu cao ngất ngưởng 90%. Cùng với thuế VAT 7% và phí vận chuyển, chi phí cho 1 kg hạt cà phê nhập khẩu hiện tăng vọt lên 200 baht.

Chưa kể sản lượng cà phê nội địa của Thái Lan không đáp ứng đủ nhu cầu, khiến thị trường phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt và giá cả tăng vọt.

Trong khi đó, thị trường cà phê phân khúc giá rẻ tại Thái Lan đang rất sôi động. Nổi bật là thương hiệu 1:2 Coffee (One To Two). Cửa hàng nổi tiếng và được yêu thích khi phát triển cà phê rang xay giá thấp (dưới 100 bath) nhằm phục vụ đối tượng bình dân ở Thái Lan. Với mô hình cà phê giá rẻ, 1:2 Coffee trở nên phổ biến đến mức nhiều chi nhánh mọc lên khắp Thái Lan.