Cảnh tượng chưa từng thấy tại ga metro Cát Linh sau buổi hợp luyện A80

Trong buổi hợp luyện A80 lần thứ 2, gần 200.000 lượt khách sử dụng đường sắt trên cao. Con số này được đánh giá "cao nhất từ trước đến nay, lập kỷ lục sản lượng mới".

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết ngày 24/8, lượng khách đi tàu trong buổi hợp luyện lần 2 chuẩn bị cho đại lễ A80 đạt gần 200.000 lượt, cao nhất từ trước đến nay.

Tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông phục vụ hơn 146.000 lượt, tăng gần 33% so với hợp luyện lần đầu ngày 21/8, lập kỷ lục sản lượng mới. Tuyến 3.1 Nhổn - ga Hà Nội ghi nhận hơn 50.000 lượt, cao hơn 20.000 lượt so với ngày thường.

Hàng nghìn hành khách đứng kín ga Cát Linh sau buổi hợp luyện lần 2, tối 24/8. Ảnh: Hà Nội Metro.

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (30/8-2/9), Hà Nội sẽ miễn phí vé metro cho người dân và du khách. Hành khách vẫn được phát vé lượt giấy theo nhu cầu nhưng không phải trả tiền. Người dùng vé tháng hoặc vé miễn phí cần xuất trình thẻ khi đi tàu.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, Hà Nội Metro tăng tần suất, kéo dài thời gian vận hành và phân luồng tại các ga trọng điểm.

Đơn vị khuyến nghị hành khách:

Mua vé lượt khứ hồi để tránh xếp hàng nhiều lần.

Tuân thủ hướng dẫn của nhân viên, xếp hàng trật tự, không chen lấn.

Chủ động sử dụng nhà vệ sinh trong ga trước khi ra cổng soát vé, do số lượng công trình công cộng xung quanh còn hạn chế.

Theo dõi Fanpage Hà Nội Metro để cập nhật tình hình, lựa chọn khung giờ hợp lý.

Trước đó, từ ngày 21/8, metro được điều chỉnh tăng chuyến. Các ngày 21, 24, 27 và 29/8, tàu chạy từ 5h30 đến 24h, giãn cách 6-10 phút. Ngày 30/8, tàu hoạt động 5h-22h, giãn cách 6 phút vào giờ cao điểm.

Ngày 1/9, tàu chạy 5h30-24h, giãn cách 10 phút. Ngày 2/9, tàu chạy liên tục từ 0h đến 22h, giãn cách 6 phút vào giờ cao điểm, 10 phút ở khung giờ khác; tạm ngừng kỹ thuật từ 3h10 đến 4h30.

Hành khách xếp hàng chờ vào bên trong nhà ga Nhổn - ga Hà Nội, tối 24/8. Ảnh: Hà Nội Metro.

Ngoài ra, Hà Nội Metro hướng dẫn các điểm thuận tiện để tiếp cận khu vực diễu binh, diễu hành. Tại ga Cầu Giấy, hành khách đi bộ 10-15 phút ra Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long (đoàn xe cơ giới đi qua), hoặc về phía Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao để tiếp cận sân vận động Quần Ngựa theo dõi khối Hồng kỳ, bộ binh và cơ giới.

Hành khách cũng có thể kết hợp metro với các tuyến buýt kết nối Cầu Giấy - Ba Đình như 09A, 22A, 24, 32, 96, E09, BRT Kim Mã để đến các điểm màn hình LED và trục diễu binh.

Tại ga La Thành, ga Thái Hà (tuyến 2A), hành khách đi bộ ra Giảng Võ - Láng Hạ, trục di chuyển của khối xe cơ giới, thuận tiện theo dõi mà không lo quá tải khu trung tâm.

Theo kế hoạch, các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra vào các ngày 21, 24 và 30/8, trước khi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức được tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Lễ diễu binh huy động đầy đủ lực lượng với các khối diễu hành trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Gần 16.000 người tham gia, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo, trang bị đặc chủng của Quân đội, Công an.