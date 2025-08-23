Hà Nội miễn phí xe buýt và metro trong 4 ngày lễ Quốc khánh 2/9

Hà Nội sẽ miễn phí vé xe buýt và metro cho người dân và du khách trong 4 ngày lễ Quốc khánh 2/9.

Người dân đổ về các nhà ga thuộc tuyến metro Cát Linh - Hà Đông xem tổng hợp luyện A80, chiều 21/8. Ảnh: Minh Chiến.

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận chủ trương miễn 100% tiền vé xe buýt có trợ giá và đường sắt đô thị (metro) cho người dân và du khách trong 4 ngày, từ 30/8 đến hết 2/9.

Hà Nội có 2 tuyến metro đang khai thác: tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông (từ ga Yên Nghĩa, phường Hà Đông đến ga Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa) và tuyến 3 Nhổn - ga Hà Nội (từ ga Nhổn, phường Tây Tựu đến ga Cầu Giấy, phường Giảng Võ).

Theo kế hoạch, Sở Xây dựng Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông cùng Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội triển khai phương án phục vụ. Các đơn vị sẽ tăng cường tần suất, kéo dài thời gian hoạt động khi nhu cầu đi lại tăng cao, đồng thời kiểm soát chặt chẽ lượng vé miễn phí để quyết toán kinh phí trợ giá theo đúng quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu nguồn kinh phí, còn Sở Văn hóa - Thể thao, Du lịch, Khoa học - Công nghệ cùng các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin về phân luồng, điểm dừng đỗ, kết nối mạng lưới xe buýt và metro tới các sự kiện, điểm du lịch.

Khung cảnh đông đúc tại các nhà ga thuộc tuyến metro Cát Linh - Hà Đông, chiều 21/8. Ảnh: Minh Chiến.

Trước đó, để phục vụ người dân tham dự buổi hợp luyện diễu binh đầu tiên, Hà Nội Metro đã kéo dài thời gian chạy tàu thêm 2 giờ, đến 24h.

Riêng ngày 21/8, hai tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội vận hành 518 lượt tàu, chuyên chở hơn 141.000 lượt khách - những con số kỷ lục kể từ khi khai thác. Trong đó, tuyến Cát Linh - Hà Đông ghi nhận hơn 110.000 lượt, gấp 2,5 lần ngày thường.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân từ các địa phương đến Hà Nội tham dự Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh (A80) nên gửi xe tại các bãi tập kết quanh vành đai 2, vành đai 3, không di chuyển phương tiện cá nhân vào nội đô.

Ban tổ chức huy động các ban, ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp bố trí tổng cộng gần 100 điểm gửi xe, gồm 12 khuôn viên trường đại học, 12 bãi của doanh nghiệp và 68 vị trí lòng đường được cấp phép trông giữ phương tiện.

Các điểm này được sắp xếp nhằm tạo thuận lợi cho người dân tập kết xe, di chuyển vào trung tâm theo dõi các hoạt động của A80.

Theo kế hoạch, các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra vào các ngày 21, 24 và 30/8, trước khi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức được tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Lễ diễu binh huy động đầy đủ lực lượng với các khối diễu hành trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Gần 16.000 người tham gia, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo, trang bị đặc chủng của Quân đội, Công an.