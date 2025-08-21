Ga metro Cát Linh chật kín ngày đầu tổng hợp luyện A80

|
Buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đầu tiên cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) được tiến hành vào 20h ngày 21/8. Từ 11h30, gần 100 tuyến đường từ vành đai 3 Hà Nội trở vào đã bị cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện đi lại. Nhiều người dân chuyển sang đi tàu điện để vào trung tâm.
|
Từ phường Vũng Tàu (TP.HCM) ra Hà Nội thăm người thân, kết hợp dự lễ diễu binh 2/9, Lê Đỗ Minh Anh chọn tàu điện Cát Linh - Hà Đông để tránh cảnh cấm đường. Không bất ngờ khi các khoang tàu đông kín, cô cho biết đã quen với việc chen chúc trên metro từ dịp 30/4 tại TP.HCM. "Tôi rất vui và háo hức khi hoà mình vào dòng người tham dự diễu binh. Dù đông đúc, tinh thần yêu nước vẫn dâng trào", Minh Anh nói.
|
Tình trạng đông đúc tại metro, đặc biệt ở ga Cát Linh, không ngoài dự đoán bởi đây là điểm dừng gần nhất với khu vực xem diễu binh, diễu hành, cách đường Nguyễn Thái Học nơi các đoàn chiến sĩ đi qua chỉ khoảng 500 m đi bộ.
|
Không khí tại nhà ga sôi động với các hàng ghế chờ chật kín hành khách. Thời tiết mát mẻ, hành trình đi tàu nhanh chóng, nhiều người dân tỏ ra hài lòng, cho biết sẽ tiếp tục đi metro vào các buổi xem diễu binh, diễu hành sắp tới.
|
Tại nhà ga, trang phục với sắc đỏ được nhiều người lựa chọn. Hành khách ngày 21/8 có nhiều người từ xa đến Hà Nội, như từ TP.HCM, các tỉnh miền Trung, phía Bắc lân cận...
|
Một em bé thích thú được bố cõng trên vai, lội qua dòng người đông đúc bên trong nhà ga.
|
Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện ga Cát Linh cho biết tính đến 14h ngày 21/8, ga phục vụ hơn 20.000 lượt khách. Dự kiến hết ngày tổng số lượt khách lên đến khoảng 60.000 lượt. "Lượng khách tăng trong dự kiến của chúng tôi. Hôm nay là tổng hợp luyện, lượng khách đông nhưng chưa quá tải. Đúng lễ 2/9, lượng khách chắc chắn tăng cao", vị đại diện chia sẻ.
|
Trong các ngày 21, 24, 27, 29/8 và 1/9, tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy sẽ kéo dài thời gian hoạt động từ 5h30 đến 24h. Riêng ngày Quốc khánh 2/9, tàu chạy liên tục từ 0h đến 22h.
