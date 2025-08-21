Ga metro Cát Linh chật kín ngày đầu tổng hợp luyện A80

Từ phường Vũng Tàu (TP.HCM) ra Hà Nội thăm người thân, kết hợp dự lễ diễu binh 2/9, Lê Đỗ Minh Anh chọn tàu điện Cát Linh - Hà Đông để tránh cảnh cấm đường. Không bất ngờ khi các khoang tàu đông kín, cô cho biết đã quen với việc chen chúc trên metro từ dịp 30/4 tại TP.HCM. "Tôi rất vui và háo hức khi hoà mình vào dòng người tham dự diễu binh. Dù đông đúc, tinh thần yêu nước vẫn dâng trào", Minh Anh nói.