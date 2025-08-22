Lưu ngay 100 điểm gửi xe xem diễu binh A80

Ban tổ chức bố trí 12 khuôn viên trường đại học, 12 vị trí doanh nghiệp và 68 điểm trông giữ phương tiện trên lòng đường phục vụ người dân xem diễu binh.

Nhóm bạn trẻ với cờ đỏ sao vàng trên má và áo, nổi bật giữa dòng người tại ngã tư Nguyễn Thái Học, chiều 21/8. Ảnh: Châu Sa.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân từ các địa phương đến Hà Nội tham dự Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh (A80) nên gửi xe tại các bãi tập kết quanh vành đai 2, vành đai 3, không di chuyển phương tiện cá nhân vào nội đô.

Ban tổ chức huy động các ban, ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp bố trí tổng cộng gần 100 điểm gửi xe, gồm 12 khuôn viên trường đại học, 12 bãi của doanh nghiệp và 68 vị trí lòng đường được cấp phép trông giữ phương tiện.

Các điểm này được sắp xếp nhằm tạo thuận lợi cho người dân tập kết xe, di chuyển vào trung tâm theo dõi các hoạt động của A80.

Người dân đổ về các nhà ga thuộc tuyến metro Cát Linh - Hà Đông xem tổng hợp luyện A80, chiều 21/8. Ảnh: Minh Chiến.

Cụ thể:

STT Địa điểm gửi xe Loại phương tiện 1 Khu vực depot của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội Xe khách 30 chỗ trở lên 2 Bãi đỗ xe của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tại ga Nhổn Ôtô con, xe máy, xe đạp 3 Khu đất của Công ty TNHH MTV Khai thác (giáp Trường Đại học Công nghiệp) Xe máy, xe đạp 4 Khu đất tại vị trí trung chuyến xe buýt Nhổn Xe máy, xe đạp 5 Lòng đường đôi 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đường 32) Xe khách, ôtô con 6 Lòng đường các tuyến phố (Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông. Thành Thái, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trần Quốc Hoàn, Hàm Nghi, Hạ Yên Quyết...) Ôtô con 7 Bãi xe trong khuôn viên Đại học Quốc gia, Trường đại học Sư phạm, Đại học Giao thông vận tải Ôtô con, xe máy, xe đạp 8 Trong bến xe Yên Nghĩa Xe khách, ôtô con 9 Khu đề pô Phú Lương Xe khách 10 Lòng đường tuyến phố Nguyễn Khuyễn, đường 19/5 phường Hà Đông Ôtô con 11 Khuôn viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

12 Khuôn viên Trường Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn Ôtô con, xe máy, xe đạp 13 Bãi đất trống gần công ty Thuốc lá Thăng Long đường Nguyễn Trãi Xe khách 14 Lòng đường 2.5 từ Kim Đồng đến Đền Lừ Xe khách, ôtô con 15 Lòng đường các tuyến phố (Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng, Nam Sơn, Linh Đường, Đạm Phương...) Ôtô con 16 Khuôn viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Xây dựng Ôtô con, xe máy, xe đạp 17 Khu vực phía Bắc cầu Nhật Tân: Lòng đường các tuyến phố trong khu Ngoại Giao đoàn đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con (Minh Tảo, Nguyễn Xuân Khoát, Xuân Tảo (đoạn từ Hoàng Minh Thảo đến Nguyễn Xuân Khoát) Ôtô con 18 Khu vực phía Bắc cầu Chương Dương: Lòng đường Hồng Tiến và Nguyễn Gia Bồng Ôtô con 19 Các tuyến Phú Hựu, Hoàng Như Tiếp Ôtô con 20 Khu vực phía Đông cầu Vĩnh Tuy: Lòng đường Đàm Quang Trung, Khu đất trống gần đường Đàm Quang Trung Xe khách, ôtô con

Ban tổ chức đề nghị các doanh nghiệp vận tải, lái xe và chủ phương tiện chấp hành nghiêm quy định phân luồng, cấm đường trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm, chủ động cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn khung giờ, tuyến đường phù hợp.

Người dân đến Hà Nội theo dõi các hoạt động của A80 được khuyến cáo hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, ưu tiên xe khách, xe buýt, tàu hỏa và tàu điện trên cao để tránh quá tải và nguy cơ ùn tắc.

Tại ngõ Hàng Cháo, người dân gửi xe máy chật kín 2 bên đường trong buổi tổng hợp luyện A80, chiều 21/8. Ảnh: Minh Chiến.

Hà Nội có 2 tuyến metro đang khai thác: tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông (từ ga Yên Nghĩa, phường Hà Đông đến ga Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa) và tuyến 3 Nhổn - ga Hà Nội (từ ga Nhổn, phường Tây Tựu đến ga Cầu Giấy, phường Giảng Võ).

Từ các điểm dừng, người dân có thể đi bộ để tiếp cận các khu vực trung tâm, nhất là quanh Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố thuộc phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, đường Giảng Võ, Ngọc Hà.

Trường hợp buộc phải đi xe cá nhân, người dân cần gửi tại các bãi tập kết đã bố trí sẵn, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không dừng đỗ dưới lòng đường hoặc trên vỉa hè gây cản trở giao thông.

Theo kế hoạch, các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra vào các ngày 21, 24 và 30/8, trước khi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức được tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Lễ diễu binh huy động đầy đủ lực lượng với các khối diễu hành trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Gần 16.000 người tham gia, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo, trang bị đặc chủng của Quân đội, Công an.