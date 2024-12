Cảnh Việt Nam đẹp choáng ngợp chụp từ trên cao

Đồng Cừu An Hoà thuộc thôn An Hòa, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 16 km. Đây là địa điểm chăn nuôi và thả cừu tự do lớn nhất tỉnh Ninh Thuận, với hàng trăm đàn cừu được chăn thả, mỗi đàn từ hàng chục con đến hàng nghìn con. Những năm gần đây, Đồng cừu An Hòa trở thành nơi thu hút người tứ xứ tìm đến tham quan, ngắm cảnh, chụp ảnh và trải nghiệm cuộc sống du mục của nông dân chăn cừu.