Cặp đôi ăn trộm 1 triệu USD quần áo để sống 'phông bạt'

Jadion Richards (44 tuổi) và Akwele Lawes-Richards (45 tuổi) đã bị bắt vào ngày 14/11 tại Minneapolis-St Paul (bang Minnesota, Mỹ) vì vụ trộm cắp quần áo chấn động mạng xã hội.

Hai người này bị buộc tội trộm cắp có tổ chức ở các cửa hàng bán lẻ, theo đơn khiếu nại hình sự được đệ trình tại Minnesota, The Guardian đưa tin.

Vào ngày bị bắt, cặp đôi này được cho là đã bị nhân viên chặn lại sau khi chuông báo động an ninh reo lên khi họ đang rời khỏi một cửa hàng Lululemon ở Roseville, Minnesota. Theo đơn khiếu nại, Richards cáo buộc nhân viên cửa hàng phân biệt chủng tộc với anh ta.

Cặp đôi này phủ nhận mọi hành vi sai trái và cuối cùng được phép rời đi. Nhưng sau đó, họ đã bị bắt tại một cửa hàng Lululemon khác ở Woodbury, Minnesota.

Cả hai đã bị cáo buộc ăn cắp tại các cửa hàng Lululemon ở nhiều tiểu bang bao gồm Minnesota, Utah, Colorado, New York và Connecticut kể từ tháng 9, đơn khiếu nại trích dẫn lời một điều tra viên của Lululemon.

Akwele Lawes-Richards và Jadion Richards bị buộc tội trộm cắp có tổ chức ở các cửa hàng bán lẻ.

Theo điều tra viên, cặp đôi này bị cáo buộc đã sử dụng nhiều phương pháp trộm cắp khác nhau, bao gồm cả việc đánh lạc hướng nhân viên cửa hàng, trong khi người kia giấu sản phẩm trong đồ họ đang mặc.

Một phương pháp khác là một người mua một số mặt hàng giá rẻ, trong khi người kia mang theo những mặt hàng đắt tiền hơn có gắn cảm biến an ninh. Khi ra khỏi cửa hàng cùng lúc và kích hoạt báo động an ninh, một người sẽ ở lại và xuất trình hóa đơn của các sản phẩm đã mua, trong khi người kia sẽ rời đi với các sản phẩm bị đánh cắp khác.

Sau khi bắt giữ, cảnh sát đã có lệnh khám xét phòng khách sạn mà Richards đã đặt tại JW Marriott ở Bloomington, Minnesota. Khi vào phòng, cảnh sát phát hiện 12 chiếc vali, trong đó có ba chiếc chứa đầy sản phẩm Lululemon vẫn còn nguyên nhãn mác. Theo đơn khiếu nại, các sản phẩm này ước tính có giá trị hơn 50.000 USD .

Trong tuyên bố gửi tới NBC News sau vụ bắt giữ cặp đôi này, phó chủ tịch bảo vệ tài sản của Lululemon, Tristen Shields, cho biết: "Kết quả này tiếp tục nhấn mạnh sự hợp tác liên tục của chúng tôi với cơ quan thực thi pháp luật và các khoản đầu tư của chúng tôi vào công nghệ tiên tiến, đào tạo nhóm và năng lực điều tra để chống lại tội phạm bán lẻ và buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm"

Shields nói thêm: "Chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực để giải quyết và ngăn ngừa vấn đề này trên toàn ngành".

Cả hai thường xuyên đăng ảnh thể hiện lối sống sang chảnh lên mạng xã hội.

Cặp đôi này được cho là đã đánh cắp tổng cộng 1 triệu USD sản phẩm Lululemon. Nếu bị kết tội, hai người có thể phải đối mặt với mức án tối đa lên đến 15 năm tù, khoản tiền phạt 35.000 USD hoặc cả hai.

Hình ảnh được The New York Post chia sẻ cho thấy cặp đôi này có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên khoe ảnh thể hiện lối sống sang chảnh. Jadion Richards tự nhận mình là "nhà sản xuất âm nhạc, quản lý nghệ sĩ, người tổ chức sự kiện".

Cuối tháng 10, người này đăng ảnh chụp cùng Akwele Lawes-Richards với dòng chú thích: "Always remember to make the best choice and live the life that reflects your true values" (tạm dịch: hãy luôn nhớ đưa ra lựa chọn tốt nhất và sống cuộc sống phản ánh đúng giá trị thực sự của bạn).