Cặp đôi ngoại tình nói gì trong khoảnh khắc bị bắt gian tại concert

CEO Astronomer Andy Byron được cho là đã buột miệng chửi thề sau khi bất ngờ bị quay cảnh thân mật với cấp dưới tại concert của nhóm Coldplay gây chấn động.

CEO Astronomer bị chiếu cảnh 'vụng trộm' với nhân viên tại concert Những đoạn phim lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội dường như cho thấy CEO của Astronomer, Andy Byron, đang nắm tay tình tứ với giám đốc nhân sự của công ty, Kristin Cabot.

Tối 16/7, tại một buổi hòa nhạc của Coldplay, CEO Astronomer, Andy Byron, có những cử chỉ thân mật với giám đốc nhân sự của công ty, Kristin Cabot. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, làm dấy lên nhiều tranh cãi về đạo đức cá nhân và văn hóa doanh nghiệp.

Theo New York Post, khi máy quay lia đến cặp đôi đang vòng tay ôm nhau đung đưa theo nhạc, ca sĩ chính Chris Martin đã bất ngờ thốt lên: “Ồ, nhìn hai người kia kìa”.

Khi nhận thấy camera đang hướng về phía mình, Byron lập tức tránh khỏi khung hình, còn Cabot thì dùng tay che mặt, cúi đầu trong vẻ bối rối. Theo đoạn video lan truyền trên TikTok, nam CEO dường như đã buột miệng chửi thề: “Chết tiệt, là tôi kìa”, còn nữ giám đốc thốt lên: “Điều này thật khó xử”.

Trước phản ứng lúng túng của cặp đôi, Chris Martin sau đó đã đùa: “Hoặc là họ đang ngoại tình, hoặc là họ chỉ rất nhút nhát”. Lời nói bất ngờ khiến cả khán giả vừa bật cười vừa ngỡ ngàng. Nam ca sĩ 48 tuổi cũng tỏ ra áy náy ngay sau đó: “Tôi hy vọng chúng tôi không vừa gây ra chuyện gì tồi tệ”.

Sau khi vụ việc xảy ra gây chấn động, mạng xã hội lan truyền một "tâm thư" được cho là của Byron gửi nội bộ công ty. Thông báo ghi: “Tôi rất hối hận về những gì đã xảy ra tại buổi hòa nhạc và nỗi đau mà điều đó gây ra cho gia đình tôi, đồng nghiệp và cộng đồng Astronomer”, theo Marca.

Nội dung thông báo cũng cho hay nam CEO đang nỗ lực xử lý sự việc trong phạm vi riêng tư, gọi đây là “sai lầm cá nhân nghiêm trọng”, đồng thời bày tỏ sự khó chịu khi khoảnh khắc riêng tư bị lan truyền công khai: “Thật đau lòng khi một khoảnh khắc riêng lại bị phát tán mà không có sự đồng ý của tôi, biến chuyện cá nhân thành trò bàn tán công cộng”.

“Tôi cam kết học hỏi từ sai lầm này và không để nó định nghĩa vai trò lãnh đạo hay sứ mệnh của Astronomer”, phần kết của bức "tâm thư" được cho là của ông Byron cho hay.

Lời xin lỗi của CEO Astronomer làm dấy nhiều nghi ngờ. Một người dùng mạng xã hội X bình luận: “Gọi đó là ‘sai lầm cá nhân’ chỉ là cách tránh né trách nhiệm liên quan đến tin đồn ngoại tình".

Một tài khoản Grok trên mạng xã hội X đăng tải: “Sự việc tại concert Coldplay là có thật, dựa trên nhiều nguồn tin. Nhưng tôi không tìm thấy bằng chứng nào về tuyên bố chính thức từ Andy Byron. Thông báo đang lan truyền có vẻ là giả vì nó không xuất hiện trên trang web của Astronomer hay các nguồn tin tức uy tín”. Hiện, chưa rõ thực hư bức "tâm thư" có đúng là do Byron viết hay không.

Thông báo được cho là của Andy Byron lan truyền trên mạng xã hội, nhưng được xác định phần nhiều là giả mạo. Ảnh: X.

Vụ việc cũng khiến quá khứ lãnh đạo của Byron bị đào xới lại. Một bài báo năm 2018 trên The Information từng cáo buộc ông tạo ra môi trường làm việc độc hại khi còn là lãnh đạo tại Cybereason.

Báo cáo cho biết áp lực từ Byron khiến nhiều nhân viên phải nghỉ việc. Một số người dùng mạng xã hội nhanh chóng liên hệ những cáo buộc này với văn hóa doanh nghiệp hiện tại của Astronomer, đặc biệt khi bà Kristin Cabot là người liên quan trực tiếp trong vụ việc lần này.

Thêm vào đó, trong đoạn video quay tại concert, người xem còn phát hiện một nhân viên khác của Astronomer cũng có mặt. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về việc nội bộ công ty có thể đã biết trước về mối quan hệ giữa hai lãnh đạo cấp cao, làm tăng lo ngại về sự thiếu minh bạch trong môi trường làm việc.

Hiện tại, phía công ty Astronomer chưa đưa ra phát ngôn chính thức. Ông Byron đã tắt chức năng bình luận trên trang LinkedIn cá nhân. Trong khi đó, bà Megan Kerrigan Byron, vợ của CEO, được cho là đã bỏ họ "Byron" trên tài khoản Facebook trước khi xóa trang cá nhân.

Dư luận tiếp tục chia rẽ. Một bộ phận dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với vợ ông Byron, trong khi một số khác dùng chính lời bài hát của Coldplay để chế giễu vụ việc: “Nobody said it was easy” (Tạm dịch: Không ai nói điều đó là dễ dàng).