Cáp treo 3 dây dài nhất thế giới ưu đãi đặc biệt cho người An Giang

Chào mừng sáp nhập tỉnh Kiên Giang và An Giang, Sun World Hon triển khai chương trình ưu đãi dành cho người dân địa phương khi mua combo cáp treo và ẩm thực buffet, bắt đầu từ 1/8.

Chương trình ưu đãi tại Sun World Hon Thom là một phần trong chiến dịch “Chung một nhà, quà bao la”, thuộc chuỗi chương trình “Beloved Vietnam - Yêu Việt Nam qua từng chuyến đi” được các công viên Sun World trên toàn quốc triển khai, nhằm hưởng ứng sự kiện sáp nhập tỉnh thành trên cả nước và lan tỏa thông điệp gắn kết cộng đồng.

Ưu đãi giá combo cho người dân An Giang mới

Được áp dụng từ ngày 1/8 đến hết ngày 3/9, dịp cao điểm du lịch hè và kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, đây là chương trình tri ân dành cho người dân địa phương, đồng thời mang đến người dân An Giang cơ hội trải nghiệm kỳ nghỉ tại Hòn Thơm với mức giá ưu đãi, góp phần lan tỏa vẻ đẹp biển đảo quê hương đến gần hơn với cộng đồng.

Tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới đến đảo Hòn Thơm.

Theo đó, Sun World Hon Thom ưu đãi tới 28% cho combo vé cáp treo 2 chiều và buffet tại đảo Hòn Thơm, dành cho khách hàng có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tỉnh An Giang, bao gồm hai tỉnh Kiên Giang và An Giang trước sáp nhập. Theo đó, mức giá còn 750.000 đồng đối với người lớn và 650.000 đồng đối với trẻ em.

Khách hàng khi mua vé cần mang theo các giấy tờ tùy thân hợp lệ như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử VNeID hoặc các giấy tờ xác minh nơi cư trú khác (sổ hộ khẩu, giấy khai sinh...) để đối chiếu thông tin.

Khám phá Hòn Thơm - thiên đường triệu niềm vui

Không dừng lại ở hành trình du ngoạn trên cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới, nơi du khách được chiêm ngưỡng toàn cảnh thiên nhiên kỳ vĩ của nam đảo, Sun World Hon Thom còn mang đến loạt trải nghiệm giải trí vui cả ngày cho nhóm bạn và gia đình. Vé cáp treo Sun World Hon Thom bao gồm trải nghiệm công viên nước Aquatopia hiện đại bậc nhất châu Á với hơn 20 trò chơi cảm giác mạnh, cho đến làng Exotica với những trải nghiệm đầy thách thức và cả những bãi biển hoang sơ, nơi lý tưởng để thư giãn, tắm biển và check-in.

Công viên nước Aquatopia với những làn trượt thách thức.

Bên cạnh loạt trải nghiệm giải trí biển hấp dẫn, ưu đãi combo dành cho người An Giang còn bao gồm bữa trưa buffet tại nhà hàng Mango, một trong những điểm ẩm thực nổi bật trên đảo Hòn Thơm. Với không gian rộng rãi, thoáng đãng và tầm nhìn hướng biển, nhà hàng Mango phục vụ thực đơn phong phú gồm hơn 40 món ăn Á đến Âu đa dạng, từ hải sản, thịt nướng, salad tươi, món chay đến quầy tráng miệng hấp dẫn. Các món ăn được chế biến theo phong cách hiện đại, sử dụng nguyên liệu tươi ngon, phù hợp cho du khách mọi lứa tuổi.

Đặc biệt, trong thời gian ưu đãi, du khách mua vé combo còn được tặng kèm một phiếu đồ uống, có thể đổi một ly bia tươi Sun KraftBeer sản xuất tại Phú Quốc hoặc nước trái cây, góp phần làm trọn vẹn thêm trải nghiệm giữa thiên nhiên trong lành và phong cảnh biển đảo thơ mộng.

Vé cáp treo Sun World Hon Thom tặng kèm vé tham quan Cầu Hôn, công trình biểu tượng mới của Phú Quốc. Với thiết kế độc đáo hai nhánh vươn ra biển khơi nhưng không chạm, Cầu Hôn là điểm ngắm hoàng hôn ngoạn mục và là nơi lưu giữ khoảnh khắc lãng mạn bậc nhất đảo ngọc. Sự kết hợp giữa hành trình vi vu trên cáp treo, trải nghiệm giải trí biển và không gian nghệ thuật tại Cầu Hôn mang đến cho du khách một ngày đáng nhớ.

Tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam - Mộc xà thịnh nộ.

Chương trình ưu đãi là lời mời gọi người dân An Giang hòa mình vào một mùa hè sôi động giữa hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp tại nam đảo Phú Quốc. Từ tổ hợp Sun World đến các show diễn quốc tế như Nụ hôn của biển cả - Kiss of the Sea, từ các công trình biểu tượng đến hệ thống khu nghỉ dưỡng đa phân khúc, nam đảo đang trở thành điểm đến mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho du khách mùa hè này.