'Trả lại hiện trạng giống nhất' ngai vàng bị phá hủy ở Huế

Ngày 11/8, UBND TP Huế ban hành kế hoạch phục chế bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn nhằm khôi phục hiện vật về tình trạng gần nhất so với thời điểm lập hồ sơ công nhận năm 2015.

Ngai vàng triều Nguyễn được đặt tại điện Thái Hòa (Đại Nội Huế) trước khi bị đập gãy. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Theo kế hoạch, việc phục chế ngai vàng triều Nguyễn phải tuân thủ nguyên tắc bảo tàng học, dựa trên cơ sở khoa học và lịch sử; bảo tồn tối đa yếu tố gốc, khôi phục chi tiết theo nguyên bản, không sáng tạo thêm hoa văn hay họa tiết mới.

Các vết tích gốc được giữ lại nếu không ảnh hưởng đến kết cấu. Vật liệu sử dụng cần tương thích với chất liệu ban đầu, ưu tiên kỹ thuật truyền thống.

Dự kiến quy trình phục chế gồm 9 bước:

Chuẩn bị địa điểm phục chế hiện vật.

Di chuyển bảo vật.

Vệ sinh khoa học: Làm sạch hiện vật và các mảnh vỡ.

Tái định vị các mảnh vỡ thành một khối.

Tái định vị hoàn chỉnh hiện vật.

Ổn định lớp sơn son và thếp vàng.

Phục hồi lớp sơn thếp.

Phủ bảo vệ

Tổ chức nghiệm thu.

Sau khi phục chế, ngai vua triều Nguyễn sẽ được tái trưng bày tại vị trí cũ tại điện Thái Hòa, với phương án bảo quản theo các tiêu chuẩn quốc gia.

Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế được giao thẩm định nội dung, tham mưu thành lập hội đồng chuyên môn giám sát. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ theo dõi, báo cáo tiến độ, lưu trữ hồ sơ, ảnh và video toàn bộ quá trình phục chế.

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế trực tiếp giám sát và lựa chọn đơn vị thi công có kinh nghiệm bảo tồn di tích, với đội ngũ nghệ nhân tay nghề cao. Mọi tác động đến hiện vật phải được cơ quan chức năng kiểm tra, phê duyệt.

Một số bộ phận của ngai vàng bị hư hại, ngày 24/5. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Trước đó, hồi tháng 5, Hồ Văn Phương Tâm (42 tuổi, ngụ phường Phú Xuân, TP Huế) lẻn vào khu vực trưng bày bảo vật ngai vàng triều Nguyễn ở điện Thái Hòa (thuộc Đại Nội Huế).

Đối tượng tỏ thái độ hung hãn, ngồi xếp 2 chân lên ngai, la hét, chửi rủa và làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái. Khi thấy Tâm đi xa khỏi khu vực trưng bày các hiện vật, một bảo vệ đã xông vào khống chế, sau đó nhiều người khác tiến đến hỗ trợ.

Đến nay, Tâm bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế đã cất bảo vật vào kho. Một bản sao của ngai vua triều Nguyễn chế tạo 2 năm trước được mang ra trưng bày tại điện Thái Hòa, phục vụ khách tham quan.

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã lắp kính cường lực tại khu vực chính giữa điện Thái Hòa, ngăn cách hoàn toàn gian giữa nơi đặt ngai vàng triều Nguyễn với 2 bên hông ngôi điện. Du khách chỉ có thể vào tham quan từ 2 bên hông và đi ra phía sau, quan sát các bảo vật từ khoảng cách xa thay vì tiếp cận gần như trước.

Ngai vua triều Nguyễn là hiện vật gốc, được chế tác dưới thời vua Gia Long, đặt ở điện Thái Hòa. Ngai vàng là chứng nhân lịch sử 13 đời vua triều Nguyễn, kéo dài 143 năm. Tháng 1/2016, ngai vàng được công nhận là bảo vật quốc gia.