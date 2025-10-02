Cặp vợ chồng 9X tổ chức đường dây môi giới mại dâm trá hình massage

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây môi giới mại dâm trá hình massage tại nhà do cặp vợ chồng "9X" cầm đầu.

Ngày 26/9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Ngọc Hà kiểm tra hành chính khách sạn Melon, ở ngõ 294 phố Kim Mã và khách sạn Mai Villa, ở ngõ 279 phố Đội Cấn. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang tại phòng 204 khách sạn Melon và phòng 201 khách sạn Mai Villa có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua đấu tranh, 2 gái bán dâm khai nhận được điều đi bởi Nguyễn Hoàng Dương (SN 1996) và vợ là Nguyễn Thị Thu Kiều (SN 1999) trú tại tòa nhà The Manor Central Park, phường Định Công, Hà Nội. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Dương và triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ.

Cặp vợ chồng "9X" môi giới mại dâm dưới hình thức massage tại nhà bị bắt giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2022, Nguyễn Hoàng Dương đã tổ chức hoạt động môi giới mại dâm thông qua mạng xã hội nhằm thu lợi bất chính. Đối tượng lập các tài khoản Facebook như "Thùy Linh Massage Tại Nhà", "Hoàng Thùy Linh Massage Bamboo" cùng nhiều số điện thoại khác để quảng cáo dịch vụ "massage tại nhà" trá hình, thực chất là môi giới mại dâm.

Khi có khách liên hệ, Dương trực tiếp thỏa thuận giá 1,5 triệu đồng/lượt, trong đó gái bán dâm hưởng 1 triệu đồng, Dương hưởng lợi 500.000 đồng. Sau khi khách chọn "hàng", Dương chuyển thông tin liên lạc và địa điểm qua ứng dụng Nicegram để gái bán dâm tự liên hệ và đến các khách sạn, nhà nghỉ thực hiện hành vi bán dâm.

Đáng chú ý, để thuận tiện cho việc điều hành, vợ chồng Dương - Kiều thuê căn hộ cao cấp tại The Manor Central Park làm nơi vừa sinh sống, vừa bố trí ăn ở tập trung cho khoảng 10 gái bán dâm. Để ràng buộc, Dương yêu cầu mỗi gái bán dâm phải nộp 4 triệu đồng ban đầu để mua điện thoại, sim số dùng riêng cho việc liên lạc và 5 triệu đồng/tháng chi phí ăn ở tại căn hộ này.

Nguyễn Thị Thu Kiều giữ vai trò tích cực, cùng chồng tuyển chọn gái bán dâm và gửi ảnh để khách lựa chọn khi có nhu cầu.

Nguyễn Thị Thu Kiều giữ vai trò tích cực, cùng chồng tuyển chọn, hướng dẫn gái bán dâm và trực tiếp điều hành thay Dương khi đối tượng vắng mặt. Kiều cũng là người nhận thông tin, gửi hình ảnh gái bán dâm để khách lựa chọn rồi điều nhân viên tới địa điểm hẹn.

Chiều 26/9, khi đang điều hành 2 gái bán dâm tới khách sạn Melon và Mai Villa để phục vụ khách, vợ chồng Dương - Kiều cùng các đối tượng liên quan đã bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.