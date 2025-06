CEO Amazon cảnh báo nhân sự

CEO Amazon Andy Jassy vừa gửi thông điệp đến toàn thể nhân viên rằng hãy nghiêm túc tiếp cận trí tuệ nhân tạo (AI) nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Các chuyên gia nghề nghiệp và lãnh đạo công nghệ đồng tình với ý kiến của CEO Amazon. Ảnh minh họa: Noah Berger/Reuters.

“Chúng ta đang cùng nhau trải qua một cuộc chuyển đổi. Hãy tò mò về AI, tự học hỏi, tham gia các workshop, thử nghiệm công cụ mới và đưa AI vào quy trình làm việc càng sớm càng tốt”, Andy Jassy (Mỹ) viết trong email nội bộ được gửi ngày 17/6.

CEO Amazon cũng kêu gọi mọi người tham gia vào các buổi thảo luận nhóm để tìm cách sáng tạo nhanh hơn, hiệu quả hơn cho khách hàng, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất với các đội ngũ tinh gọn.

Amazon từ chối bình luận thêm khi được Business Insider liên hệ về phát ngôn của Jassy. Tuy nhiên, các chuyên gia nghề nghiệp đánh giá lời kêu gọi của ông không chỉ là một định hướng chiến lược mà còn là một yêu cầu thực tế trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi chóng mặt.

“AI không phải là một làn sóng thoáng qua, mà là một thủy triều đang làm thay đổi toàn bộ bối cảnh công việc”, Ryan Leak (Mỹ), một huấn luyện viên điều hành và tác giả cuốn How to Work With Complicated People, nhận xét. Theo ông, giá trị của nhân sự trong tương lai không nằm ở số năm kinh nghiệm, mà ở khả năng học nhanh và giữ vững sự tò mò.

Marlo Lyons (Mỹ), huấn luyện viên điều hành được chứng nhận, hoàn toàn đồng tình với Jassy. Bà khuyến nghị nhân viên nên trao đổi với quản lý để tìm hiểu cách áp dụng AI vào công việc.

“Học AI là điều bắt buộc, vì công việc của bạn đang thay đổi”, Lyons khẳng định.

Andy Jassy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm bắt trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc. Ảnh: Mike Blake/Reuters.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng AI vẫn có những hạn chế. Kathryn Landis, huấn luyện viên điều hành kiêm giáo sư tại Đại học New York (Mỹ), nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo thường mắc lỗi trong các vấn đề cần đến phán đoán, sự tinh tế và bối cảnh tổ chức. Vì vậy, nhân sự cần những thứ giúp phát triển tư duy phản biện, đó là kỹ năng không thể thay thế.

Jassy không phải là lãnh đạo công nghệ duy nhất nhấn mạnh tầm quan trọng của AI.

Reid Hoffman (Mỹ), đồng sáng lập LinkedIn, cho rằng AI cần được tích hợp vào công việc hàng ngày của mọi đội ngũ, dù là startup nhỏ hay tập đoàn lớn. Ông đề xuất tổ chức các cuộc họp định kỳ để nhân viên chia sẻ những gì họ học được về AI, như chia sẻ trên podcast Possible tháng 4.

Tobi Lütke (Canada), CEO của Shopify, cũng đưa ra quan điểm tương tự trong một thông điệp nội bộ vào cùng tháng. Ông yêu cầu các đội ngũ phải chứng minh rằng họ không thể hoàn thành công việc bằng AI trước khi xin thêm nhân sự hay nguồn lực.

“Hãy tưởng tượng đội ngũ của bạn đã có các tác nhân AI tự động. Điều này sẽ mở ra những cuộc thảo luận và dự án thú vị”, Lütke viết trên X (trước là Twitter).

Trong khi đó, Kevin Weil (Mỹ), giám đốc sản phẩm của OpenAI, kể lại câu chuyện về giám đốc nhân sự của công ty này, người đã sử dụng AI để tái tạo một hệ thống cô từng dùng ở công việc trước.

“Nếu giám đốc nhân sự của chúng tôi làm được, thì không ai có lý do để không thử”, Weil nói trên Lenny’s Podcast tháng 4.

Hilary Gridley, lãnh đạo sản phẩm cốt lõi tại Whoop, đã triển khai chương trình 30 Days of GPT để giúp đội ngũ của mình hình thành thói quen sử dụng AI.

“Tôi chưa thấy ai tham gia chương trình này mà không tự tin hơn gấp trăm lần về kỹ năng của mình”, bà nói.