Người trẻ Trung Quốc bỏ phố về làm 'CEO nông thôn'

Không chỉ tìm nhịp sống chậm, nhiều người trẻ Trung Quốc còn về nông thôn gây dựng sự nghiệp, với mô hình “CEO nông thôn” ở một số địa phương có mức lương tới hơn 20.000 USD/năm.

Khi đô thị trở nên ngột ngạt, nhiều người trẻ Trung Quốc tìm về nông thôn sinh sống. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Giữa những ngọn núi xanh mướt và dòng nước trong lành của làng Yucun (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) một cặp đôi ở độ tuổi cuối 30 đang điều hành The Blue House, quán cà phê kiêm nhà nghỉ dành cho những người mê xe đạp.

3 năm trước, đam mê xe đạp đã thôi thúc họ rời bỏ Thượng Hải (Trung Quốc), vượt hơn 200 km để đến với Yucun.

​​Ban đầu, căn nhà cũ được cải tạo thành câu lạc bộ xe đạp, nhưng sau đó cả hai quyết định phá bỏ để xây mới hoàn toàn. Gần 1 năm miệt mài, tòa nhà 3 tầng hiện tại mới thành hình. Chủ quán Zhuo Li chia sẻ với Lianhe Zaobao rằng địa hình đồi núi khiến Yucun trở thành “thiên đường” của dân xe đạp.

“Ngày nào mở mắt ra cũng thấy núi xanh, nước biếc, tinh thần lẫn thể chất đều tốt hơn hẳn”, bạn trai của Zhuo Li nói về cuộc sống hiện tại.

Chất lượng sống không thua kém thành thị

Cặp đôi trẻ tin rằng chất lượng sống ở Yucun không hề thua kém thành phố.

“Bạn không phải lo lắng về việc chất lượng sống giảm sút khi đến đây”, Zhuo Li thẳng thắn. Nhu yếu phẩm vẫn đầy đủ, dịch vụ tiện lợi, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn không còn lớn như nhiều người tưởng.

Giống Zhuo Li, Bao Jingwen và Zhang Hang, đôi bạn thân ngoài 30 tuổi, cũng chuyển từ Hàng Châu (Trung Quốc) về Yucun 3 năm trước. Cả hai thuê được căn nhà 3 tầng rộng 460 m2, có sân vườn với giá chỉ 10.000 NDT/năm (khoảng 1.400 USD ), mức tiền chỉ đủ thuê một phòng nhỏ ở Hàng Châu.

Bao Jingwen cho biết việc chuyển về nông thôn không lạc hậu như nhiều người vẫn nghĩ. Đơn cử như việc mua sắm trực tuyến cũng thuận tiện như ở Hàng Châu, nhiều đơn hàng vẫn giao trong ngày hôm sau.

Hiện cả hai làm sáng tạo nội dung, kiêm kinh doanh rượu mơ. Trong căn nhà, căn phòng từng định làm studio livestream nay biến thành hầm rượu mơ. Những hũ rượu đủ kích cỡ được dán nhãn ghi ngày tháng, công thức chế biến.

“Ngày trước tôi ngồi lì trong văn phòng, giờ thì cả bầu trời ngoài kia là chỗ làm việc. Không khí sáng tạo tuyệt vời”, Bao chia sẻ.

Zhuo Li (trái) và bạn trai điều hành quán cà phê kiêm nhà nghỉ dành cho người mê xe đạp ở làng Yucun. Ảnh: Yush Chau/SPH Media.

Ban đầu, việc làm rượu mơ chỉ là sở thích cá nhân, nhưng Bao nhận ra cơ hội kinh doanh khi bạn bè đến nhà uống thử rồi đặt mua. Nhận thấy tiềm năng, năm ngoái, cô hợp tác với một nhà máy chưng cất địa phương để chuẩn hóa quy trình và đưa sản phẩm ra thị trường.

Cả Zhuo Li và Bao Jingwen đều tham gia chương trình đối tác toàn cầu của Yucun, khởi động từ năm 2022. Sáng kiến này nhằm thu hút nhân tài từ các lĩnh vực như du lịch văn hóa, sáng tạo và kinh tế số. Đến nay, hơn 60 dự án đã được triển khai, đưa hơn 1.200 “dân làng mới” đến làm việc thường xuyên tại Yucun, vượt số lượng cư dân bản địa.

Theo Phó giáo sư Forrest Zhang từ Đại học Quản lý Singapore, Trung Quốc đang chứng kiến xu hướng “đô thị hóa ngược” khi ngày càng nhiều người thành thị chuyển về nông thôn.

Xu hướng này rõ nhất quanh các cụm đô thị lớn như Dương Tử, Châu Giang, Thành Đô - Trùng Khánh và Bắc Kinh - Thiên Tân.

Ông cho rằng hiện tượng này bắt nguồn từ hai phía, ở đô thị, người dân chịu sức ép từ giá nhà cao, công việc bấp bênh và nhịp sống căng thẳng; còn nông thôn lại thu hút bởi môi trường sinh thái trong lành, cơ hội kinh doanh mới cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

'CEO nông thôn' mở ra cơ hội mới

Chen Jingjing, người sáng lập Tusheng Management Consulting Studio, chuyên về tái thiết nông thôn ở Trung Quốc, nhận định các chương trình như “đối tác toàn cầu” hay mô hình “CEO nông thôn” đang tạo việc làm giá trị cho cư dân thành phố dám về quê khởi nghiệp.

Các “CEO nông thôn,” hay còn gọi là quản lý chuyên nghiệp nông thôn, hỗ trợ các làng trong việc quản lý ngành công nghiệp và dịch vụ vận hành. Một số địa phương như Quảng Đông thậm chí trả lương từ 150.000 NDT/năm (hơn 20.000 USD ), cộng thêm thưởng theo hiệu quả.

Tuy nhiên, Chen nhấn mạnh rằng nhiều người trẻ chuyển về nông thôn không phải để làm nông, mà để khám phá lối sống hiện đại với chi phí thấp hơn và môi trường sống dễ chịu hơn. Ông tin rằng với giao thông thuận tiện, kết nối internet tốt và các tiện ích cơ bản, nông thôn có thể thu hút những người làm việc tự do, sáng tạo nội dung hay lao động trong nền kinh tế số.

Bao Jingwen kinh doanh rượu mơ bên cạnh công việc sáng tạo nội dung. Ảnh: Yush Chau/SPH Media.

Doanh nhân Xu Song cùng cộng sự De đang phát triển các cộng đồng du mục số tại Chiết Giang, An Huy và Phúc Kiến (Trung Quốc). Mô hình này được thiết kế với không gian làm việc chung và ký túc xá, đáp ứng cả nhu cầu nghề nghiệp lẫn sinh hoạt của dân du mục số. Mục tiêu dài hạn là xây dựng những cộng đồng sinh thái trẻ, tận dụng hiệu quả nguồn lực nông thôn.

Zhuo Li thừa nhận rằng nếu không có cộng đồng dân du mục số ở Yucun, cô khó có thể khởi động dự án của mình.

“Tôi không thể ở khách sạn dài hạn, cũng không thể chỉ thuê một phòng trong nhà dân làng”, cô nói.

Dẫu vậy, cuộc sống nơi thôn quê không chỉ toàn màu hồng.

“Nông thôn cũng có áp lực và cạnh tranh như ở thành phố. Nếu không có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng thì khó trụ lâu”, Bao Jingwen thẳng thắn.