CEO ngân hàng Mỹ cho nhân sự làm 'anh chàng thư giãn' dịp cuối năm

Robin Vince, CEO của Ngân hàng BNY Mellon (Mỹ), cho phép nhân viên giãn lịch trình, giảm khối lượng công việc trong 2 tuần cuối năm, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Robin Vince liên tục tiến hành chính sách giãn công việc trong 2 tuần từ năm ngoái đến năm nay. Ảnh: Saul Loeb.

Robin Vince, CEO của BNY Mellon (Ngân hàng The Bank of New York Mellon Corporation có trụ sở tại New York, Mỹ), cho biết tiếp tục thử nghiệm “giai đoạn sạc pin” cho nhân sự.

Cụ thể, trong 2 tuần cuối năm, nhân viên của BNY Mellon được khuyến khích chỉ tập trung vào khách hàng và hoạt động kinh doanh cốt lõi. Họ cũng được phép hoãn nhiều mục tiêu đến năm mới.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhân sự trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Đây là chính sách từng được Robin Vince áp dụng vào cuối năm ngoái, trở lại trong năm nay, cho thấy sự hiệu quả nhất định, Business Insider đưa tin.

Làm việc kiểu thư giãn cuối năm

Trong một bài đăng trên mạng xã hội việc làm LinkedIn, Vince cho biết ngân hàng vẫn tiếp tục phục vụ khách, nhưng đã giảm thiểu khối lượng công việc cho nhân sự. Ông khẳng định rằng sự thư giãn vào dịp cuối năm là điều bình thường, hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Theo người phát ngôn của BNY Mellon, lịch trình linh hoạt, mô hình làm việc kết hợp được áp dụng từ ngày 23/12. Các hoạt động không cần thiết, cuộc họp nội bộ, công việc bị giới hạn trong văn phòng sẽ tạm dừng đến ngày 3/1.

BBNY Mellon tạm dừng các hoạt động không cần thiết, bao gồm các cuộc họp nội bộ, đến ngày 3/1. Ảnh: Office Snapshots.

“Tôi thấy nhớ Starbucks miễn phí tại trụ sở chính, nhưng đã đến lúc dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Ngoài ra, chính sách tạm dừng toàn bộ công việc không cần thiết, chỉ tập trung vào khách hàng và hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn có thể thúc đẩy công ty tiến lên trong 2 tuần cuối năm”, CEO của ngân hàng chia sẻ.

Nhiều nhân sự của ngân hàng nhanh chóng chia sẻ lại bài viết của Robin Vince, cho thấy sự thích thú khi được làm việc một cách thong thả dịp cuối năm. Chính sách này được áp dụng lần đầu vào tháng 12/2023, cho phép người lao động dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đồng thời giảm bớt gánh nặng xử lý công việc khẩn cấp trong những ngày cuối năm.

‘Vừa đấm vừa xoa’

Robin Vince tiếp quản vị trí CEO của BNY Mellon vào năm 2022, đưa ra kế hoạch hồi sinh gã khổng lồ tài chính. Vào tháng 1/2023, công ty đã công bố kế hoạch sa thải khoảng 1.500 nhân sự, tái cơ cấu tổ chức.

Đến tháng 6 năm nay, BNY cũng đưa ra yêu cầu nhân viên phải đảm bảo thời gian ở văn phòng nhiều hơn thời gian vắng mặt, dần chấm dứt chế độ làm việc linh hoạt.

Mặc dù liên tục đưa ra những quyết định khắt khe, Robin Vince cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến phúc lợi dành cho nhân viên. Công ty đẩy mạnh chế độ chăm sóc sức khỏe tinh thần trong năm nay.

Gã khổng lồ tài chính hợp tác với Spring Health, cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc tâm lý dành cho nhân sự và người thân.

BNY Mellon cung cấp phúc lợi tốt cho nhân sự, song vẫn tiến hành cắt giảm để tái cơ cấu tổ chức. Ảnh: Bloomberg.

“Chúng tôi muốn các nhân sự tài năng cảm thấy được trả công xứng đáng, đồng thời tận hưởng trải nghiệm làm việc tốt nhất trong ngành. Phúc lợi trên nằm trong chiến lược thu hút nhân tài đó”, Shannon Hobbs, Giám đốc nhân sự tại BNY, cho biết.

Bên cạnh sức khỏe tinh thần, ngân hàng này cũng tập trung nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong lĩnh vực. BNY Mellon từng tổ chức một đêm chơi poker chỉ dành cho phụ nữ tại Sàn giao dịch chứng khoán New York nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Ngoài phúc lợi phi tài chính, lương thưởng cũng là vấn đề được ngân hàng này quan tâm. Theo công bố của BNY, doanh nghiệp sẽ tăng mức lương tối thiểu theo giờ cho nhân sự Mỹ từ 22,5 USD lên mức 25 USD . Chế độ lương thưởng mới được áp dụng từ tháng 3/2025.