Meme ‘Hello Kitty nổi loạn’ khiến dân văn phòng đồng cảm

Loạt meme Hello Kitty do AI tạo ra đang nhận được sự hưởng ứng toàn cầu, phần nào phản ánh áp lực công việc của dân văn phòng.

Trào lưu “Kitty nổi loạn” thu hút sự quan tâm và ủng hộ của dân văn phòng.

Hello Kitty, biểu tượng dễ thương nổi tiếng toàn cầu của công ty Nhật Bản Sanrio, gần đây xuất hiện với một hình ảnh hoàn toàn mới thông qua loạt meme "nổi loạn".

Trào lưu này bắt nguồn từ mạng xã hội Trung Quốc Xiaohongshu, nơi giới trẻ thường xuyên chia sẻ nội dung về thời trang, làm đẹp và lối sống. Các hình ảnh, được cho là do AI tạo ra, mô tả Hello Kitty thực hiện những hành động “táo bạo” tại văn phòng, như đập máy tính, phóng hỏa, hay chĩa vũ khí vào màn hình.

Những hình ảnh này tạo nên sự đối lập thú vị với hình tượng thân thiện, đáng yêu vốn gắn liền với nhân vật. Sự nổi loạn này không chỉ thu hút sự chú ý tại Trung Quốc mà còn lan rộng ra quốc tế, bao gồm cả Việt Nam.

Loạt meme Hello Kitty lan truyền trên mạng xã hội.

Tại Việt Nam, meme “Hello Kitty nổi loạn” nhanh chóng chiếm được cảm tình của dân văn phòng, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm khi áp lực công việc tăng cao.

Nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ meme như một cách giải tỏa trạng thái phẫn nộ, mệt mỏi, và thất vọng. Một số người thậm chí đùa rằng họ sẽ “nhảy việc” sau kỳ nghỉ Tết, dùng hình ảnh cô mèo không miệng để bày tỏ cảm xúc một cách hài hước.

Meme từ lâu đã trở thành công cụ giao tiếp phổ biến của giới trẻ, giúp họ thể hiện bản thân qua hình ảnh, video hoặc câu từ ngắn gọn. Paolo Gerbaudo, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Kỹ thuật số tại Kings College London, nhận định rằng meme là một công cụ mạnh mẽ để truyền tải cảm xúc và tạo ra sự kết nối xã hội vượt qua mọi rào cản văn hóa, BBC đưa tin.

Sự "nổi loạn" của Hello Kitty, nhân vật vốn gắn với hình tượng thân thiện, khiến nhiều người thích thú.

Trong trường hợp này, meme “Hello Kitty nổi loạn” phản ánh sự căng thẳng mà nhiều nhân viên văn phòng đang phải đối mặt, đồng thời đóng vai trò như một hình thức phản kháng ngầm trước áp lực công việc.

Tuy nhiên, trào lưu này cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Tại Nhật Bản, quê hương của Hello Kitty, một số người cho rằng sự thay đổi này làm mất đi tính nguyên bản của cô mèo không miệng - vốn là biểu tượng văn hóa kawaii (dễ thương) ở xứ sở hoa anh đào.

Bên cạnh đó, một số bình luận trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) cho rằng các hành động cực đoan của cô mèo có thể cổ súy những hành vi tiêu cực trong đời sống thực.

Hello Kitty do họa sĩ truyện tranh Nhật Bản Yuko Shimizu tạo ra vào năm 1974. Kể từ đó, Sanrio đã kiếm được khoảng 7,9 tỷ USD hàng năm từ nhân vật này. Giống như nhiều nhân vật hư cấu khác, Hello Kitty được gắn cho các phẩm chất "tôn trọng, đồng cảm, kết nối và tử tế".

Cô mèo với chiếc nơ lớn đặc trưng xuất hiện trên mọi thứ, từ áo phông và đồng hồ, đến máy nướng bánh mì, máy bay cá nhân. Rất nhiều người nổi tiếng muốn thể hiện tình yêu của họ dành cho Hello Kitty như Lady Gaga, Dua Lipa và Steven Tyler, Bloomberg đưa tin.