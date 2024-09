'Cha đẻ' Wuling MiniEV giới thiệu sedan cửa cánh chim, bán kèm robot

Các thông tin về động cơ được lắp bên trong mẫu xe này chưa được SGWM công bố. Tại Hội nghị, SGMW cũng cho biết "light of Asean" là một trong những sản phẩm thuộc chiến lược "One, Two, Three" của thương hiệu. Dự án nhằm xây dựng chuỗi công nghiệp xe năng lượng mới ở 10 quốc gia Đông Nam Á từ nay đến năm 2030.