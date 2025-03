Chagee ghi nhầm tên địa danh trong quà kỷ niệm 7 năm thành lập

Chuỗi trà sữa Trung Quốc Chagee đối diện chỉ trích khi huy hiệu có hình địa danh Việt Nam bị ghi nhầm tên trong dịp kỷ niệm 7 năm hoạt động của thương hiệu.

"Bạn mình đi Singapore uống Chagee thì có khuyến mãi túi mù biểu tượng của mấy nước Đông Nam Á, mở ra được Việt Nam nhưng Chagee chú thích lạ lắm", Tuấn Thanh chia sẻ trên trang cá nhân.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận về hơn gần 3.000 lượt tương tác chỉ sau 7 giờ đăng tải.

Quà tặng nhân sự kiện 7 năm hoạt động của Chagee ghi nhầm tên địa danh. Ảnh: Binbin Do/Facebook.

Theo hình ảnh Tuấn Thanh chia sẻ, dòng chú thích của Chagee về pin cài áo viết: "The Grand Palace in Hanoi, built in the early 20th century, was the residence of French governors and later Emperor Bao Dai. It is now a museum showcasing Vietnam's colonial and imperial history". (Tạm dịch: Đại cung ở Hà Nội, được xây dựng vào đầu thế kỷ 20, từng là nơi ở của các thống đốc Pháp và sau đó là Vua Bảo Đại. Hiện tại, đây là một bảo tàng trưng bày lịch sử thuộc địa và hoàng gia của Việt Nam).

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Thanh nói thêm, theo thông tin thương hiệu chia sẻ ở Singapore, đây là sự kiện mừng 7 năm hoạt động của Chagee. Mỗi khách mua trà sữa khoảng 10 SGD ( 7,5 USD ) sẽ được xé túi mù. Quà bao gồm túi tote cùng pin cài áo khắc hình ảnh công trình biểu tượng của các nước Đông Nam Á như Tháp đôi Petronas của Malaysia, Grand Palace Thái Lan...

"Bạn mình mở ra được pin cài áo Việt Nam nhưng không để ý. Mấy hôm nay Chagee gây bàn tán thì lấy ra xem, phát hiện chú thích sai hoàn toàn", Tuấn Thanh kể.

Chương trình khuyến mãi của Chagee được quảng bá rộng rãi ở Đông Nam Á. Trang Instagram của thương hiệu ở Malaysia quảng bá chương trình kỷ niệm 7 năm hoạt động vào cuối tháng 11/2024.

Trang Instagram của Chagee ở Malaysia công bố chương trình khuyến mãi nhân kỷ niệm 7 năm hoạt động.

Theo đó, khách hàng thân thiết của Chagee sẽ nhận được bộ quà tặng pin cài áo, túi đựng thẻ và ly đựng nước. Từ ngày 18/11/2024, khách hàng đến thương hiệu này mua hai ly trà sữa lớn sẽ nhận được một huy hiệu ngẫu nhiên trong bộ sưu tập gồm 7 thiết kế nước Đông Nam Á.

Cũng trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 7 năm hoạt động này, Chagee Malaysia đã đối diện làn sóng chỉ trích sau cáo buộc gian lận trong chương trình "Tear and Win".

Cuộc thi này được tổ chức vào ngày 16-17/11/2024, hứa hẹn khách hàng có cơ hội cao trúng phiếu mua hàng và quà tặng xa xỉ. Tuy nhiên, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhân viên Chagee Malaysia phân loại cốc và dường như đã kiểm soát trước kết quả trúng thưởng.

Trước áp lực dư luận, Chagee Malaysia đã đưa ra lời xin lỗi và tuyên bố sẽ điều tra nội bộ. Thương hiệu này cũng cam kết thay đổi cơ chế rút thăm may mắn, thay thế phiếu giấy bằng mã QR để đảm bảo tính minh bạch từ tháng 12/2024.

Đường lưỡi bò hiển thị trên app của Chagee. Ảnh: Hùng Phi.

Gần nhất, Chagee tiếp tục đối diện với phẫn nộ ở Việt Nam do để hình "đường lưỡi bò" phi pháp trên ứng dụng. Hàng nghìn bình luận phẫn nộ đề nghị tẩy chay thương hiệu này. Trên bài đăng ngày 14/3 của Chagee, trong gần 8.000 lượt tương tác, hơn 7.400 là biểu tượng phẫn nộ.

Hiện thương hiệu đã khóa chức năng bình luận trên TikTok. Cả Google Play Store và AppStore đã gỡ bỏ phiên bản app Chagee khỏi Việt Nam. Chuỗi trà sữa này chưa có phản hồi chính thức về vụ việc.

Chagee hiện có hơn 5.000 cửa hàng trên toàn khu vực Đông Á. Cửa hàng đầu tiên của thương hiệu tại Việt Nam dự kiến được khai trương tại góc ngã tư Nguyễn Thiệp - Đồng Khởi (quận 1, TP.HCM) trong tháng 3.