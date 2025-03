Chân dung tiểu thư Thái Lan viral khắp MXH nhờ một câu nói với vệ sĩ

Bên cạnh câu chuyện tình yêu ngọt ngào, một nhân vật khác cũng gây chú ý chính là Tae - vệ sĩ của Aon. Anh chính là nguồn cảm hứng cho câu nói quen thuộc của cô: “Thank you Kateyki”. Bài hát Thank You Kateyki (Lalala) là cách Aon bày tỏ lòng biết ơn với Tae. Cô thậm chí còn biểu diễn ca khúc này ngay trong đám cưới của mình. Đặc biệt, ca khúc đã gây ấn tượng mạnh với rapper đình đám G-Dragon, người đã mang bài hát lên sân khấu tại sự kiện K-Star Spark Concert ở Bangkok (Thái Lan).