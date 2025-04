Chàng trai 29 tuổi kiếm triệu USD nhờ đưa con tỷ phú vào Harvard

Với mục tiêu giúp con cái trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu như Harvard, Yale hay Princeton, không ít gia đình sẵn sàng chi mạnh tay để thuê chuyên gia tư vấn tuyển sinh.

Christopher Rim, giám đốc điều hành 29 tuổi của công ty tư vấn giáo dục Command Education. Ảnh: James Jackman/Telegraph.

Christopher Rim (29 tuổi) hiện là CEO của Command Education - công ty tư vấn giáo dục từng giúp hàng trăm học sinh xuất thân từ tầng lớp thượng lưu trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu thế giới. Với đội ngũ cố vấn làm việc 24/7, Rim bắt đầu hỗ trợ học sinh từ năm 12 tuổi, từ ôn luyện các kỳ thi chuẩn hóa đến xây dựng "câu chuyện cá nhân" để ghi điểm với hội đồng tuyển sinh.

“Hiện nay, nhu cầu ngày càng tăng và công việc kinh doanh của chúng tôi đang rất thuận lợi”, Rim chia sẻ với tờ The Telegraph.

Trên thực tế, Command Education hiện ghi nhận doanh thu hơn 20 triệu USD mỗi năm. Riêng Rim sở hữu một biệt thự trị giá 7,5 triệu USD tại Miami (bang Florida, Mỹ) và một căn hộ 2,3 triệu USD ở Manhattan (New York, Mỹ). Năm 2018, anh vinh dự được ghi tên trong danh sách Forbes 30 Under 30 và có mức thu nhập lên đến 1.500 USD /giờ.

CEO 29 tuổi là một trong những người khai thác thành công làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ của ngành tư vấn giáo dục tư nhân. Theo công ty nghiên cứu thị trường IBISWorld, giá trị ngành này đã tăng từ 400 triệu USD lên 3 tỷ USD chỉ trong một thập kỷ.

Khách hàng từ giới thượng lưu

Danh sách khách hàng hiện tại của Command Education bao gồm một trong 10 influencer có lượng theo dõi lớn nhất trên Instagram, CEO của một trong những ngân hàng lớn nhất châu Âu, và thậm chí là một tổng thống đương nhiệm.

Khách hàng của Rim không chỉ là học sinh bình thường mà còn là con cái của những gia đình giàu có, quyền lực. Ảnh: James Jackman/Telegraph.

Phần lớn học sinh của Rim hiện sống tại New York (Mỹ), tuy nhiên, khoảng 1/3 trong số đó là học sinh quốc tế, bao gồm cả những người đang theo học tại các trường danh giá như Harrow, Eton và Radley ở Anh.

Command Education giúp học sinh trúng tuyển vào cả Oxford lẫn Cambridge (Anh) hàng năm, tuy nhiên, đa số học sinh cuối cùng lại lựa chọn các trường đại học danh tiếng tại Mỹ.

“Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi hợp tác với nhiều gia đình có ảnh hưởng tại Vương quốc Anh”, Rim chia sẻ. Một khách hàng người Anh thậm chí từng yêu cầu CEO 29 tuổi ký một thỏa thuận bảo mật dài đến 40 trang.

Rim cho biết các bậc phụ huynh tỷ phú thường sẵn sàng hoãn các cuộc họp hội đồng quản trị để tham gia cuộc gọi với cố vấn của Command Education. Họ cũng không ngần ngại chi một khoản lớn để đảm bảo tương lai cho con cái mình.

Một ông bố có con học tại trường Trinity, Manhattan, từng đề nghị trả 1,5 triệu USD cho Rim, với điều kiện anh không được hỗ trợ bất kỳ học sinh nào khác trong lớp của con trai ông. Tuy nhiên, Rim đã từ chối đề nghị này.

Cuộc đua vào các trường Ivy League

Một khảo sát dành cho sinh viên khóa 2027 của Harvard cho thấy 23% trong số họ đã sử dụng dịch vụ tư vấn tuyển sinh tư nhân. Với tỷ lệ trúng tuyển hiện tại dưới 4%, Harvard trở thành một trong những trường đại học có mức độ cạnh tranh cao nhất thế giới.

“Các trường top hiện không tìm kiếm một học sinh toàn diện, mà họ đang xây dựng một lớp học đa dạng, gồm những học sinh xuất sắc trong từng lĩnh vực cụ thể. Không cần một người vừa giỏi hùng biện vừa xuất sắc về công nghệ. Họ cần 2 người, mỗi người giỏi một lĩnh vực”, Gabe Cramer, Giám đốc điều hành (Managing Director) của Command Education, giải thích.

Christopher Rim từng góp mặt trong danh sách Forbes 30 Under 30 ở tuổi 23. Ảnh: @chrisrim/IG.

Trong bối cảnh đó, Christopher Rim, người sáng lập Command Education, đã khai thác thành công nhu cầu tuyển sinh cạnh tranh bằng cách cung cấp dịch vụ tư vấn cá nhân hóa cho học sinh.

Rim lớn lên trong một gia đình trung lưu và học tại trường công ở New Jersey, một trong những tiểu bang nhỏ nhất nước Mỹ. Anh thừa nhận mình không phải là học sinh xuất sắc với GPA 3.7 (tương đương điểm A-). Nhiều người từng cho rằng anh sẽ khó có cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu.

“Khi vào đại học, mọi người đều hỏi tôi: ‘Chris, sao anh vào được Yale vậy? Thành tích học tập của anh đâu có gì nổi bật’. Tôi nghĩ chính các hoạt động ngoại khóa đã tạo nên sự khác biệt”, anh chia sẻ.

Ngoài việc học, Rim còn từng sáng lập một tổ chức phi lợi nhuận chống bắt nạt học đường và vinh dự nhận giải thưởng Tình nguyện Trọn đời từ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Anh cũng từng là thành viên hội đồng cố vấn thanh thiếu niên của quỹ từ thiện "Born This Way" do Lady Gaga sáng lập. Bài luận cá nhân của anh cũng xoay quanh nữ ca sĩ này.

Sau khi trúng tuyển vào Yale, Rim đã giúp 2 học sinh khóa dưới đỗ Stanford và MIT ngay trong phòng ký túc xá của mình, với mức phí 50 USD /giờ để chỉnh sửa bài luận. Tốt nghiệp năm 2017, anh quyết định chuyển công việc tư vấn thành nghề chính. Ban đầu, Rim chỉ tính phí 75 USD /giờ, cho đến khi một vị khách hàng tỷ phú góp ý rằng: "Sẽ không ai coi trọng cậu nếu không nâng mức phí lên 1.500 USD /giờ".

Hiện tại, các phụ huynh chi trả 120.000 USD /năm cho đội ngũ 42 chuyên gia của Command Education. Gói dịch vụ toàn diện, kéo dài từ lớp 7 đến khi học sinh trúng tuyển vào đại học, có giá 750.000 USD , bao gồm hỗ trợ luyện thi SAT và ACT không giới hạn. Công ty cho biết trong 5 năm qua, 94% học sinh được họ hỗ trợ đã trúng tuyển vào 1/3 trường đại học hàng đầu, miễn là những học sinh này tuân thủ hướng dẫn của công ty.

Đội ngũ cố vấn 23 người của Command đều là những cựu sinh viên trẻ, mang đến cho học sinh cảm giác gần gũi như những người "anh/chị lớn". Đây là một điểm khác biệt mà Rim tin rằng đã giúp họ nổi bật và lợi thế hơn so với các đối thủ. Ngoài việc hỗ trợ học tập, đội ngũ này còn giúp học sinh phát triển các kỹ năng sống cần thiết sau khi tốt nghiệp, như thuyết trình trước đám đông hay viết email chuyên nghiệp.

Sau khi giúp 2 học sinh đỗ Stanford và MIT, Rim quyết định theo đuổi công việc tư vấn tuyển sinh chuyên nghiệp. Ảnh: Stanford University.

Mặc dù ngành tư vấn tuyển sinh đang trên đà phát triển, nhiều tranh cãi vẫn nảy sinh xoay quanh vấn đề đạo đức của dịch vụ này.

Vụ bê bối “Operation Varsity Blues” từng gây rúng động dư luận, khi phanh phui những hành động mà giới siêu giàu Mỹ sẵn sàng thực hiện để con cái có cơ hội vào đại học. 57 người đã bị truy tố, trong đó có diễn viên Felicity Huffman, người bị kết án 11 ngày tù vì đã chi tiền để nâng điểm thi cho con.

Nhiều người cũng băn khoăn về tính công bằng, khi những học sinh có điều kiện tài chính tốt có thể nhận được nhiều lợi thế hơn so với các học sinh khác. Tuy nhiên, Rim khẳng định rằng tại Command Education, công ty luôn cam kết duy trì một quy trình công bằng và minh bạch.

“Ngoài nhóm khách hàng thuộc top 1% giàu có nhất, khoảng 5% học sinh của chúng tôi được hỗ trợ miễn phí. Quy trình của chúng tôi luôn nhất quán, bất kể học sinh có xuất thân ra sao”, Rim chia sẻ.