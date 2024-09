Cháu tạt xăng đốt cậu rồi đến công an đầu thú

Bắt giam người đàn ông đánh bé trai 12 tuổi giữa sân chung cư ở Hà Nội

Công an xác định Nguyễn Tiến Đạt đã có hành vi dùng tay túm, ghì, đấm và đá cháu M., gây thương tích. Từ các chứng cứ thu thập được, công an khởi tố bị can, bắt giam Đạt về tội Cố ý gây thương tích.