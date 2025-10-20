Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cháu trộm tài sản trị giá 300 triệu đồng của ông bà nội

Công an xã Tân Phú Đông (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã làm rõ vụ trộm tài sản trị giá 300 triệu đồng, thu hồi tài sản trả cho bị hại.

Kết quả điều tra, trưa 14/10, bà Châu Anh cùng chồng là ông Trần Văn Nhãn (SN 1953) và cháu nội Trần Nhật Duy (SN 2007) rời khỏi nhà đi làm việc.

Trước khi đi, gia đình đã khóa cửa cẩn thận. Chiều cùng ngày, vợ chồng bà Châu Anh trở về nhà, phát hiện cửa phòng ngủ bị đập vỡ. Kiểm tra bên trong, gia đình phát hiện mất nhiều loại vàng nữ trang cùng số tiền 90 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Chau trom tai san, tri gia 300 trieu anh 1

Duy tại cơ quan Công an.

Công an xã phối hợp với Tổ công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực số 2 đã điều tra, xác định Duy (cháu nội của bà Châu Anh) có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã mời về trụ sở Công an xã để làm việc.

Duy đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của ông bà nội. Cơ quan Công an thu hồi được toàn bộ số vàng nữ trang và 50 triệu đồng tiền mặt. Số tiền 40 triệu đồng còn lại, Duy khai nhận đã sử dụng để nạp vào game.

Văn Vĩnh/Công an Nhân dân

