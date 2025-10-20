Mạo danh bộ phận tuyển dụng của ngân hàng, chiếm đoạt 255 triệu đồng

Công an TP Hà Nội cảnh báo thủ đoạn mạo danh ngân hàng tuyển dụng, phỏng vấn online rồi yêu cầu "ký quỹ dự án" khiến người tìm việc bị lừa mất hàng trăm triệu đồng.

Ngày 19/10, Công an TP Hà Nội phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới, khi nhóm người lạ giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện phỏng vấn online để chiếm đoạt tài sản của người tìm việc.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường mạo danh bộ phận tuyển dụng ngân hàng, gửi email hoặc nhắn tin qua mạng xã hội, thông báo ứng viên được mời phỏng vấn, làm bài kiểm tra trực tuyến.

Mạo nhận nhà tuyển dụng gọi điện. Ảnh: Minh họa.

Sau khi tạo lòng tin, kẻ gian giới thiệu về các dự án "quỹ" của ngân hàng và yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền đặt lệnh, ký quỹ để qua vòng sơ tuyển hoặc được nhận việc chính thức.

Nhiều nạn nhân tưởng thật nên làm theo hướng dẫn, chuyển tiền vào tài khoản của nhóm người này. Ngay sau đó, hệ thống ứng dụng hoặc đường dẫn phỏng vấn bị khóa, số điện thoại liên hệ cũng không thể gọi lại.

Điển hình, ngày 7/10, Công an phường Việt Hưng (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của chị N. (trú tại Hà Nội) bị lừa 255 triệu đồng theo hình thức này.

Nạn nhân cho biết nhận được email mời phỏng vấn từ ngân hàng, sau đó được hướng dẫn chuyển tiền ký quỹ để "tham gia dự án quỹ đầu tư". Khi hoàn tất giao dịch, tài khoản ứng dụng hiển thị lỗi và toàn bộ tiền không thể rút lại.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển bất kỳ khoản tiền nào cho các lời mời tuyển dụng online, đặc biệt khi chưa qua quy trình xác minh chính thức.

Người lao động nên kiểm tra thông tin tuyển dụng tại website và đường dây nóng của các công ty, ngân hàng, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.