Check-in từ Nam San đến Jeju ngay giữa TP.HCM

Lễ hội Hàn Quốc lần thứ 6 như chuyến bay đưa du khách đến Hàn Quốc ngay giữa TP.HCM qua những góc check-in ấn tượng, trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và mua sắm đặc sắc.

Với chủ đề Korea On-board, lễ hội diễn ra từ 17/10 đến 26/10 tại Estella Place (phường Bình Trưng, TP.HCM), mang đến hành trình khám phá văn hóa Hàn Quốc từ truyền thống đến hiện đại. Sự kiện do Trung tâm thương mại Estella Place, được quản lý bởi Công ty TNHH Quản lý Trung tâm thương mại Keppel Việt Nam, công ty thành viên trực thuộc Keppel phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức, với sự đồng hành của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM.

Lễ hội văn hóa Hàn Quốc diễn ra từ 17/10 đến 26/10 tại Estella Place.

Điểm nhấn của lễ hội là không gian tái hiện danh lam thắng cảnh nổi tiếng của xứ Hàn như tháp Namsan (Seoul), đài thiên văn Cheomseongdae (Gyeongju), làng bích họa Gamcheon (Busan), Phoenix Snow Park (Pyeongchang), vườn tượng đá Dolhareubang (Jeju)… Những góc check-in này được thiết kế để du khách chụp ảnh và cảm nhận bầu không khí Hàn Quốc giữa TP.HCM.

Bên cạnh đó, khách tham quan còn có cơ hội tham gia hoạt động trải nghiệm văn hóa miễn phí như làm thẻ hành lý phong cách Hàn Quốc, sáng tạo hoa kẽm nhung, xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống, sân khấu cover Kpop hay giao lưu cùng hổ Ho-rang-ii - linh vật biểu tượng cho sự may mắn và dũng cảm trong văn hóa xứ Hàn.

Nhóm bạn trẻ biểu diễn nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc tại sự kiện.

Không chỉ là dịp để khám phá văn hóa, lễ hội còn mang đến không gian mua sắm đặc sắc, nơi du khách có thể tìm thấy các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm, hàng tiêu dùng Hàn Quốc với mức giá ưu đãi. Thành viên Rewards+ sở hữu hóa đơn từ 1 triệu đồng sẽ nhận được món quà lưu niệm là hổ nhồi bông phiên bản 2025.

Hổ Ho-rang-ii biểu tượng cho sự may mắn và dũng cảm trong văn hóa Hàn Quốc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lim Kay Siong, Giám đốc Bộ phận Thương mại, Khối Bất động sản Keppel Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mang tinh hoa văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với khách hàng Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội giao lưu và hợp tác bền vững giữa doanh nghiệp hai nước”.

Ông Jeong Joon Kyu, Tổng giám đốc KOTRA TP.HCM, nhấn mạnh gần đây Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Vì vậy, người tiêu dùng càng có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm chất lượng. “Tôi tin rằng sản phẩm từ Hàn Quốc hoàn toàn phù hợp kỳ vọng đó, bởi chúng tôi cung cấp mặt hàng có giá cả hợp lý, chất lượng tốt để tạo nên sự tin cậy”, ông Jeong Joon Kyu nói.

Ông Lim Kay Siong - Giám đốc Bộ phận Thương Mại, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam - phát biểu tại sự kiện.

Về phía cơ quan ngoại giao, ông Kwon Tae Han, Quyền Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM, nhấn mạnh Việt Nam là bạn thân thiết và đối tác quan trọng của Hàn Quốc. Theo ông, những hoạt động giao lưu văn hóa như Korea On-board góp phần giúp người dân Việt Nam hiểu hơn văn hóa Hàn Quốc, đồng thời thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Lễ hội chứng tỏ phần nào sức hút ngày càng lớn của Hàn Quốc đối với du khách Việt. Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO), năm 2024, lượng khách du lịch hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 5 triệu lượt. Trong đó, Việt Nam là thị trường gửi khách lớn thứ hai Đông Nam Á, với hơn 511.000 lượt khách đến Hàn Quốc. Trong 7 tháng đầu năm nay, con số này đạt khoảng 370.000 lượt, tăng gần 8% so với cùng kỳ - cho thấy mối liên kết văn hóa và du lịch giữa hai quốc gia ngày càng bền chặt.

Sự kiện Korea On-board là hoạt động lan tỏa tinh thần Hallyu tại Việt Nam, đưa nét văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật xứ Hàn đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo cơ hội kết nối, trao đổi giữa hai nền văn hóa.

Ông Kwon Tae Han chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu tại chương trình.

Tọa lạc tại phường Bình Trưng, cách trung tâm TP.HCM khoảng 20 phút di chuyển, Estella Place là điểm đến quen thuộc của giới trẻ thành phố. Từ ga metro An Phú, du khách có thể đến tham quan và hòa mình vào không khí lễ hội.

Không cần đáp chuyến bay đi xa, du khách vẫn có thể “chạm” vào biểu tượng quen thuộc của Hàn Quốc, thưởng thức hương vị ẩm thực và tận hưởng tinh thần Hallyu ngay giữa lòng thành phố.